Zamka za vozače
Radar na autocesti bio isključen nekoliko mjeseci, nakon ponovnog uključivanja puni proračun
Jedna kamera za nadzor brzine na španjolskoj autocesti A-7 u blizini Valencije postala je prava rekorderka. Tijekom 2025. godine zabilježila je čak 90.766 prekoračenja dopuštene brzine, što znači da je u prosjeku evidentirala jedan prekršaj svakih šest minuta.
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Prema pisanju španjolskog lista El Independiente, kazne izdane na temelju njezinih mjerenja državi su donijele čak 18,9 milijuna eura, prenosi Metropolitan.si.
Razlog tolikom broju prekršaja djelomično leži u specifičnosti tog dijela autoceste. Na većini dionica A-7 dopuštena je brzina do 120 kilometara na sat, no upravo na mjestu gdje se nalazi kamera ograničenje je spušteno na 100 km
Čini se da brojni vozači promjenu ograničenja ne primijete na vrijeme ili jednostavno ne uspore, pa pored kamere prolaze brže od dopuštenog.
Radar nekoliko mjeseci nije radio
Situaciju je dodatno zakomplicirala činjenica da je kamera nekoliko mjeseci bila isključena. Vozači koji redovito koriste tu dionicu u međuvremenu su se navikli da na tom mjestu nema aktivnog nadzora.
Kada je radar ponovno uključen, mnogi su nastavili voziti prema starim navikama – i počeli su pristizati prekršaji.
Gotovo 19 milijuna eura kazni u samo godinu dana moglo bi sugerirati da je riječ o vrlo učinkovitom načinu punjenja državnog proračuna. No španjolska prometna uprava takve tvrdnje odbacuje.
Ističu da je kamera postavljena na opasnoj dionici, a njezina svrha nije kažnjavanje vozača i prikupljanje novca, nego smanjenje brzine, sprječavanje prometnih nesreća i spašavanje života.
Prekoračenje brzine u Španjolskoj inače može biti skupo. Ovisno o tome koliko je vozač prekoračio ograničenje, kazna može iznositi od 100 do 600 eura, a kod težih prekršaja vozaču se mogu upisati i kazneni bodovi.
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