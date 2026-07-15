Upozorenje vozačima koji putuju kroz Njemačku: Na ovim mjestima radije se nemojte zaustavljati

Prosječne ocjene u kategorijama odmora i osobne sigurnosti ostale su na razini „dovoljan“. Iako je na svim lokacijama bio dostupan signal mobilne mreže te su sanitarni objekti uglavnom bili osvijetljeni, na više od polovice parkirališta za osobna i teretna vozila nedostajala je odgovarajuća rasvjeta.