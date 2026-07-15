Vrhunac sezone
Upozorenje vozačima koji putuju kroz Njemačku: Na ovim mjestima radije se nemojte zaustavljati
Uoči vrhunca ljetne turističke sezone, njemački autoklub ADAC objavio je rezultate novog istraživanja o stanju neuređenih odmorišta uz autoceste. Nalazi pokazuju ozbiljne nedostatke na velikom broju lokacija, od zapuštenih sanitarnih čvorova do nedovoljne rasvjete i skromnih sadržaja za odmor, zbog čega stručnjaci upozoravaju na potrebu hitnih poboljšanja.
Gotovo polovica odmorišta nije zadovoljila kriterije
Tijekom provjere provedene od 13. do 26. ožujka, ADAC je analizirao 50 neuređenih odmorišta uz 15 najdužih njemačkih autocesta. Riječ je o istim lokacijama koje su bile obuhvaćene i prethodnim testiranjem 2022. godine, uz iznimku dvaju odmorišta kojima se zbog građevinskih radova nije moglo pristupiti, prenosi Fenix Magazin.
Rezultati pokazuju zabrinjavajući trend. Gotovo polovica pregledanih odmorišta dobila je negativne ocjene, dok se čak dvije trećine lokacija pokazalo lošijima nego prije četiri godine. Samo mali broj odmorišta ostvario je napredak.
ADAC ističe kako su nužna dodatna ulaganja u održavanje, čišćenje i redoviti nadzor infrastrukture.
Sanitarni čvorovi najveći problem
Prema izvješću, upravo su toaleti najčešće bili najslabija točka odmorišta. Više od 60 posto sanitarnih objekata ocijenjeno je kao nezadovoljavajuće ili vrlo loše.
Inspektori su na brojnim lokacijama zatekli zaključane toalete bez prethodne obavijesti za korisnike, a alternativna rješenja uglavnom nisu bila osigurana. Ondje gdje su toaleti bili dostupni, često su nedostajali sapun, toaletni papir ili uređaji za sušenje ruku.
Zabilježeni su i tehnički kvarovi, uključujući neispravne slavine te kabine koje se nisu mogle zaključati. Iako su toaleti prilagođeni osobama s invaliditetom postojali na većini lokacija, mnogi nisu bili opremljeni u skladu sa stvarnim potrebama korisnika.
Parkirališta uglavnom zadovoljavaju standarde
Pozitivnije ocjene odmorišta dobila su u kategoriji parkiranja i prometne organizacije. Oko dvije trećine pregledanih lokacija u tom je segmentu ocijenjeno dobrim ili vrlo dobrim.
Ipak, nedostatak parkirnih mjesta za kampere i vozila s prikolicama ostaje čest problem. Stručnjaci navode kako bi upravo tijekom ljetnih mjeseci takvi kapaciteti trebali biti znatno dostupniji.
Malo sadržaja za odmor i nedovoljna rasvjeta
Kada je riječ o sadržajima za odmor, rezultati su znatno slabiji. Samo dva testirana odmorišta imala su dječje igralište, dok su pješačke staze i prostori za rekreaciju bili rijetkost.
Prosječne ocjene u kategorijama odmora i osobne sigurnosti ostale su na razini „dovoljan“. Iako je na svim lokacijama bio dostupan signal mobilne mreže te su sanitarni objekti uglavnom bili osvijetljeni, na više od polovice parkirališta za osobna i teretna vozila nedostajala je odgovarajuća rasvjeta.
Tragovi vandalizma na gotovo svim lokacijama
Dodatni problem predstavlja vandalizam. Grafiti, oštećena oprema i prometni znakovi prekriveni naljepnicama zabilježeni su na gotovo svim pregledanim odmorištima.
Prema podacima ADAC-a, samo su dvije lokacije bile potpuno pošteđene takvih oštećenja.
Zaključak izvješća je jasan: velik broj odmorišta uz njemačke autoceste trenutačno ne ispunjava ni osnovne standarde koje putnici očekuju, poput čistih sanitarnih čvorova, sigurnog okruženja i primjerenih uvjeta za odmor tijekom putovanja.
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