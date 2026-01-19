točkasta korozija
Stavljate sol u hladnu vodu? Nemojte – evo što se može dogoditi
Najbolje je sol dodati tek kad voda zakipi, što štiti zaštitni sloj metala i sprječava oštećenja, a pri tome nema značajnog utjecaja na vrijeme kuhanja.
Česti kuhinjski "kiks"
Dodavanje soli u hladnu vodu može uzrokovati neugledne mrlje i točkastu koroziju na dnu lonaca od nehrđajućeg čelika, jer se sol u hladnoj vodi lošije otapa i taloži na površini.
Ovaj čest kuhinjski „kiks“ može uništiti vaše lonce! Dodavanje soli u hladnu vodu često se smatra bezazlenim, no upravo taj trenutak može uzrokovati neugledne mrlje i oštećenja na dnu posude. Posebno su ugroženi lonci od nehrđajućeg čelika, iako se smatraju izdržljivima i jednostavnima za održavanje. Srećom, rješenje je jednostavno i lako izvedivo: sol treba dodati tek kada voda zakuha.
Za većinu je sol nezaobilazna kod kuhanja tjestenine, krumpira ili povrća. No dok neki sol ubace u hladnu vodu, drugi strpljivo čekaju da voda počne ključati. Iako se radi o „kuhinjskoj filozofiji“, ova navika može imati posljedice po vaše posuđe.
Zašto sol u hladnoj vodi šteti loncu?
Pitanje kada je pravi trenutak za stavljanje soli u vodu ne tiče se samo domaćica, već i stručnjaka. Dok se često čuje tvrdnja da sol ubrzava vrijeme kuhanja, proizvođači posuđa od nehrđajućeg čelika upozoravaju na moguće štete ako se sol doda prerano.
Nehrđajući čelik poznat je po svojoj dugovječnosti i otpornosti na rđu, no nije imun na sve. Jedna od slabosti je tzv. „točkasta korozija“, koja se javlja kada se sol otopi prekasno ili se taloži na dnu posude. U tom slučaju na površini metala mogu se pojaviti sitne rupe ili neugledne mrlje.
Prema objašnjenju stručnjaka za prehranu i kućanstvo, sol se u hladnoj vodi otapa slabije, te se taloži na dnu lonca. Iako takve mrlje ne utječu značajno na funkcionalnost posude, vizualno narušavaju njezin izgled, piše Fenix.
Jednostavno rješenje: sol tek u vodu kad proključa
Ključ je u pravilnom trenutku: sol treba dodati tek kada voda proključa. U vrućoj vodi sol se odmah otapa i ravnomjerno raspoređuje, bez stvaranja kristala koji bi mogli napadati metal.
Tako se čuva zaštitni sloj nehrđajućeg čelika, tzv. pasivna zaštita, koja sprječava nastanak oštećenja.
Mit o brzini kuhanja
Mnogi vjeruju da sol ubrzava kuhanje. No stručnjaci ističu da to nema značajan utjecaj na energiju ni vrijeme kuhanja. Sol doista podiže temperaturu vrenja, ali samo neznatno – za oko jedan do dva stupnja, što u kućnim uvjetima praktično nema utjecaja.
Ako na posuđu od nehrđajućeg čelika primijetite šarene, plavičaste ili ljubičaste nijanse tijekom ili nakon kuhanja, nema razloga za brigu. To su zaštitni slojevi koji nastaju zbog reakcije metala s određenim sastojcima hrane ili sredstvima za pranje. Ne štete zdravlju niti funkciji posude.
Kako još sačuvati posuđe od nehrđajućeg čelika?
Osim pravilnog dodavanja soli, postoji nekoliko jednostavnih pravila za održavanje:
- Odmah sušiti: I nehrđajući čelik može dobiti mrlje od vode, osobito ako je voda tvrda. Nakon pranja obrišite posuđe mekim ručnikom.
- Pustiti da se ohladi: Velike temperaturne razlike mogu deformirati lonce. Nikada ne ulijevajte hladnu vodu u vruću posudu, već pričekajte da se ohladi.
- Pravilno čišćenje: Izbjegavajte agresivne abrazive koji mogu ogrebati površinu. Topla voda i blagi deterdžent obično su dovoljni.
Iako vrijeme kuhanja ne ovisi o tome kada dodate sol, vrijedi pričekati da voda zakipi prije soljenja. Na taj način očuvat ćete estetiku i trajnost lonaca, a vaša kuhinja će ostati bez ružnih mrlja.
