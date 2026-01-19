Stavljate sol u hladnu vodu? Nemojte – evo što se može dogoditi

Nehrđajući čelik poznat je po svojoj dugovječnosti i otpornosti na rđu, no nije imun na sve. Jedna od slabosti je tzv. „točkasta korozija“, koja se javlja kada se sol otopi prekasno ili se taloži na dnu posude. U tom slučaju na površini metala mogu se pojaviti sitne rupe ili neugledne mrlje.