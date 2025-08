Prekomjerna upotreba ovog začina može imati negativne posljedice na zdravlje srca

Riječ je o kuhinjskoj soli, čiji glavni sastojak - natrij - može narušiti prirodnu ravnotežu u organizmu. Kad se unosi u većim količinama, dolazi do povišenja krvnog tlaka, što dodatno opterećuje srce. Vremenom, to može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema kao što su visok tlak i srčana slabost, piše klix.ba.