Kako poboljšati okus juhe ako ste je presolili

Presoljena juha može pokvariti uživanje i u najukusnijem obroku, no postoje brzi i jednostavni načini kako popraviti okus.
Najjednostavnije je u juhu ubaciti sirovi krumpir narezan na ploške ili veće kocke. Tijekom kuhanja upit će višak soli, a isto vrijedi i za drugo povrće poput mrkve, celera ili tikvica. Nakon kuhanja krumpir možete izvaditi ili ga ostaviti u juhi, a okus će biti blaži, prenosi Klix.ba.
Juhu možete i razrijediti dodavanjem malo vode te nastaviti kuhati još nekoliko minuta. Time se smanjuje koncentracija soli i vraća ravnoteža okusa.
Kod krem juha ili juha od povrća možete dodati malo mlijeka, vrhnja za kuhanje ili kiselog vrhnja. Mliječni sastojci ublažavaju preslanu aromu i daju juhi nježniji okus.
Osim toga, nekoliko kapi limunova soka ili malo octa može neutralizirati višak soli i osvježiti juhu. To posebno dobro funkcionira kod povrtnih i ribljih juha. Dodavanje sirove tjestenine, riže ili mahunarki tijekom kuhanja također može pomoći da juha upije višak soli.
Uz ove jednostavne trikove čak i presoljena juha može ponovno postati ukusna i spremna za obiteljski obrok.
