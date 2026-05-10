Oglas

postoje jednostavni načini

Kako poboljšati okus juhe ako ste je presolili

author
N1 Info
|
10. svi. 2026. 12:02
Juha
Pexels/Ilustracija

Presoljena juha može pokvariti uživanje i u najukusnijem obroku, no postoje brzi i jednostavni načini kako popraviti okus.

Oglas

Najjednostavnije je u juhu ubaciti sirovi krumpir narezan na ploške ili veće kocke. Tijekom kuhanja upit će višak soli, a isto vrijedi i za drugo povrće poput mrkve, celera ili tikvica. Nakon kuhanja krumpir možete izvaditi ili ga ostaviti u juhi, a okus će biti blaži, prenosi Klix.ba.

Juhu možete i razrijediti dodavanjem malo vode te nastaviti kuhati još nekoliko minuta. Time se smanjuje koncentracija soli i vraća ravnoteža okusa.

Kod krem juha ili juha od povrća možete dodati malo mlijeka, vrhnja za kuhanje ili kiselog vrhnja. Mliječni sastojci ublažavaju preslanu aromu i daju juhi nježniji okus.

Osim toga, nekoliko kapi limunova soka ili malo octa može neutralizirati višak soli i osvježiti juhu. To posebno dobro funkcionira kod povrtnih i ribljih juha. Dodavanje sirove tjestenine, riže ili mahunarki tijekom kuhanja također može pomoći da juha upije višak soli.

Uz ove jednostavne trikove čak i presoljena juha može ponovno postati ukusna i spremna za obiteljski obrok.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
juha kuhanje prehrana presoljena juha sol

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ