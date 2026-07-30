KOLIKO JE PREVIŠE?
Koliko soli smijemo pojesti u danu? Ovo su namirnice koje sadrže najviše natrija
Prekomjeran unos natrija jedan je od čimbenika koji povećava rizik od srčanih bolesti, a stručnjaci upozoravaju da ga većina ljudi unosi znatno više od preporučenih količina.
Većina odraslih osoba ne bi trebala unositi više od 2300 miligrama natrija dnevno, što odgovara količini od jedne ravne čajne žličice soli. Ipak, mnogi tu granicu značajno premašuju, čime povećavaju rizik od razvoja srčanih bolesti. Natrij je nužan za pravilan rad mišića i živaca, ali ga velike količine sadrže prerađena hrana i obroci iz restorana, zbog čega je priprema hrane kod kuće najbolji način za kontrolu njegova unosa, piše Health.com.
Iako se pojmovi "sol" i "natrij" često koriste kao sinonimi, među njima postoji razlika. Natrij je mineral koji se prirodno nalazi u određenim namirnicama i jedan je od sastojaka kuhinjske soli, ali se u velikim količinama dodaje i prerađenim proizvodima.
Organizmu je potreban za brojne važne funkcije – omogućuje normalan rad mišića i živaca, regulira ravnotežu tekućine, pomaže u održavanju odgovarajućeg volumena krvi i normalnog krvnog tlaka.
Rizici prekomjernog unosa
Jedna čajna žličica soli sadrži oko 2300 miligrama natrija, što je preporučena maksimalna dnevna količina. Za osobe koje imaju hipertenziju, odnosno povišen krvni tlak, preporučeni dnevni unos još je niži i iznosi 1500 miligrama.
Podaci pokazuju da oko 90 posto ljudi starijih od dvije godine unosi više natrija nego što se preporučuje, a prosječan dnevni unos prelazi 3400 miligrama.
Glavni problem prekomjernog unosa natrija jest taj što potiče tijelo na zadržavanje tekućine. Zbog toga dolazi do povećanja krvnog tlaka i većeg rizika od ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući kronično povišeni krvni tlak, oštećenje bubrega, bolesti srca, srčani i moždani udar.
Može li premalo natrija biti štetno?
Postoje tvrdnje da prehrana s vrlo niskim unosom natrija može biti štetna, no to je još uvijek predmet znanstvenih rasprava. Neka istraživanja ukazuju na to da osobe koje dnevno unose manje od 3000 miligrama natrija mogu imati veći rizik od srčanog ili moždanog udara te srčanog zatajenja u usporedbi s onima koji unose između 3000 i 6000 miligrama.
Unatoč tome, američka Uprava za hranu i lijekove (FDA) i Američko udruženje za srce (AHA) i dalje preporučuju postojeće smjernice zbog dobro dokumentiranih rizika povezanih s prekomjernim unosom natrija.
U nekim situacijama tijelu može biti potrebno više natrija nego što preporučuju opće smjernice. To se može dogoditi zbog pojačanog znojenja, dugotrajnog i intenzivnog fizičkog napora ili kod određenih bolesti bubrega, poput Bartterova sindroma. U takvim slučajevima potrebno je posavjetovati se s liječnikom, koji može preporučiti veći unos u skladu sa zdravstvenim stanjem.
S druge strane, veća je vjerojatnost da biste trebali smanjiti unos natrija ako ste stariji od 50 godina ili imate dijabetes, povišeni krvni tlak, probleme s bubrezima ili kroničnu bolest bubrega.
Najveći izvori natrija u prehrani
Oko 70 posto natrija koji prosječna odrasla osoba unese dolazi iz prerađene hrane i gotovih obroka. Primjerice, jedna šalica juhe iz konzerve može sadržavati više od 900 miligrama natrija, dok četvrtina šalice gotovog preljeva za salatu ili jedan zamrznuti dijetalni obrok mogu sadržavati gotovo 700 miligrama.
Najveći izvori natrija u prehrani su kruh i peciva, suhomesnati proizvodi, pizza, meso peradi, juhe, sendviči, sirevi, jela od tjestenine, mesna jela i razne grickalice, piše Index.hr i donosi kalkulator dnevnog unosa natrija.
Kako smanjiti unos soli?
Svježe i minimalno prerađene namirnice prirodno sadrže vrlo malo natrija. Tako, primjerice, šalica svježeg špinata sadrži samo 24 miligrama natrija, dok šalica nasjeckanog celera ima oko 81 miligram. Priprema hrane kod kuće najbolji je način za kontrolu unosa natrija. Korisno je i redovito čitati deklaracije na proizvodima te uspoređivati različite brendove jer se količina natrija može znatno razlikovati.
Prehranu bi trebalo temeljiti na svježem voću i povrću, uz ograničavanje prerađene hrane i jela koja se pripremaju s gotovim umacima. Kada jedete u restoranu, možete se raspitati postoje li opcije s manje soli, a korisno je podržati i inicijative za smanjenje količine soli u menzama i automatima za hranu.
Ako imate čimbenike rizika za bolesti srca, razgovarajte s liječnikom ili registriranim nutricionistom. Stručnjak vam može pomoći izraditi plan za smanjenje unosa natrija, koji može uključivati češću pripremu obroka kod kuće, umjerenu konzumaciju gotovih jela, odabir suhomesnatih proizvoda i sireva s manjim udjelom natrija te redovito provjeravanje deklaracija na namirnicama koje kupujete.
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