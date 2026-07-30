Koliko soli smijemo pojesti u danu? Ovo su namirnice koje sadrže najviše natrija

Postoje tvrdnje da prehrana s vrlo niskim unosom natrija može biti štetna, no to je još uvijek predmet znanstvenih rasprava. Neka istraživanja ukazuju na to da osobe koje dnevno unose manje od 3000 miligrama natrija mogu imati veći rizik od srčanog ili moždanog udara te srčanog zatajenja u usporedbi s onima koji unose između 3000 i 6000 miligrama.