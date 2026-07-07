Barillin glavni kuhar otkrio tajnu savršene tjestenine: Većina ljudi radi istu pogrešku

Želite li da tjestenina svaki put uspije, dobro je pridržavati se još nekoliko jednostavnih pravila. Kuhajte je u dovoljno velikom loncu s mnogo vode kako bi imala dovoljno prostora za kretanje. Tijekom prvih nekoliko minuta kuhanja više je puta promiješajte kako se ne bi slijepila i ocijedite je minutu prije vremena navedenog na pakiranju.