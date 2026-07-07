kada dodati sol
Barillin glavni kuhar otkrio tajnu savršene tjestenine: Većina ljudi radi istu pogrešku
Na prvi pogled kuhanje tjestenine djeluje kao jedan od najjednostavnijih kuharskih zadataka.
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U lonac ulijemo vodu, zakuhamo je, dodamo tjesteninu i pričekamo nekoliko minuta. No upravo u tim naizgled nevažnim detaljima nastaje razlika između prosječnog i savršenog jela. Jedna od najčešćih dvojbi je kada je pravi trenutak za soljenje vode. Na to je pitanje odgovorio Lorenzo Boni, glavni kuhar Barille, koji upozorava da većina ljudi pritom radi istu pogrešku.
Sol dodajte tek kada voda snažno zavri
Prema njegovim riječima, sol je najbolje dodati tek kada voda snažno zavri, neposredno prije nego što u nju stavite tjesteninu.
“Sol dodajte tek kada voda snažno zavri, tik prije nego što u nju stavite tjesteninu.”
Ako sol dodate već u hladnu vodu, ona će se nešto sporije zagrijavati. Osim toga, tijekom duljeg vrenja dio vode može ispariti, koncentracija soli se povećati, pa tjestenina na kraju može biti preslana.
Lorenzo Boni ističe da sol ne utječe samo na okus.
“Sol pomaže tjestenini da zadrži čvrstu al dente teksturu i naglašava prirodan okus žitarica.”
Za najbolji rezultat preporučuje otprilike četiri litre vode i četiri čajne žličice soli na 500 grama tjestenine. Ako ćete tjesteninu poslužiti uz slanije umake, primjerice sa sirom pecorino, plodovima mora ili drugim izrazito slanim sastojcima, količinu soli treba malo smanjiti.
Ulje u vodi? Radije ne
Među najraširenijim kuharskim mitovima je i dodavanje ulja u vodu za kuhanje tjestenine. Mnogi vjeruju da se tako tjestenina neće slijepiti, no iz Barille upozoravaju da to ima i neželjeni učinak. Ulje na površini tjestenine stvara tanak sloj zbog kojeg se umak na nju slabije prima.
Umjesto toga preporučuju drugačiji trik. Prije nego što ocijedite tjesteninu, sačuvajte šalicu vode u kojoj se kuhala. Ta voda sadrži mnogo škroba, koji pomaže povezati umak i tjesteninu te stvara ugodnu, kremastu teksturu.
Dovoljno je tjesteninu s umakom još minutu ili dvije promiješati u tavi i po potrebi dodati nekoliko žlica škrobne vode.
Želite li da tjestenina svaki put uspije, dobro je pridržavati se još nekoliko jednostavnih pravila. Kuhajte je u dovoljno velikom loncu s mnogo vode kako bi imala dovoljno prostora za kretanje. Tijekom prvih nekoliko minuta kuhanja više je puta promiješajte kako se ne bi slijepila i ocijedite je minutu prije vremena navedenog na pakiranju.
Kuhanje zatim završite izravno u umaku, gdje će tjestenina upiti još više okusa. Ako želite isprobati sve navedene savjete, pripremite jednostavan recept u kojem je škrobna voda ključ savršene teksture.
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