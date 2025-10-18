Kiselite kupus? Ovo je točna količina soli koju morate koristiti

Ilustracija / Pexels

Listopad je idealno vrijeme za kiseljenje kupusa. Mnoge se domaćice danas odlučuju za kupovni, jer smatraju da je postupak previše kompliciran i da kiseli kupus neće ispasti kako treba.

Ako ove godine prvi put kiselite kupus – ili ste već iskusna domaćica, ali niste sigurni u točnu mjeru – možda se pitate koliko soli zapravo treba staviti u vodu i kako pravilno pripremiti rasol, prenosi Krstarica.

Neki vole da kiseli kupus bude malo slaniji, a neki blaži, no postoji optimalna količina soli koja se preporučuje.

Na 10 litara vode ide 400 grama soli.

Ako koristite bure od 20 litara, jednostavno udvostručite količinu soli.

Još je jedna stvar vrlo važna – vrsta soli koju koristite.

Ako želite da vaš kiseli kupus bude ukusan i aromatičan, najbolje je koristiti krupnu morsku sol, koju treba potpuno otopiti u vodi prije nego što se prelije preko kupusa u buretu.