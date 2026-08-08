Bakin trik za savršen ajvar: Dodaje jedan sastojak koji okus podiže na sasvim novu razinu

Najbolje je cijelu glavicu češnjaka ispeći zajedno s paprikama i patlidžanom. Zamotajte je u aluminijsku foliju ili stavite na lim za pečenje, a nakon pečenja iz režnjeva istisnite mekanu sredinu i umiješajte je u povrtnu smjesu pred kraj kuhanja. Tako će se njezin okus ravnomjerno povezati s ostalim sastojcima.