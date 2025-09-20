Kako na učinkovit način očuvati okus zimnice

Jedan od korisnih savjeta je da u svaku staklenku ubacite par zrna papra, nekoliko listova vinove loze i manji korijen hrena. Ovi dodaci ne samo da čuvaju bistrinu vode, nego daju i poseban okus povrću. Dodatni savjet je da se na vrh svake staklenke ulije malo vinskog octa, koji dodatno štiti od kvarenja i pojave mutnoće.