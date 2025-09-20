Oglas

Savjeti za pripremu

Kako na učinkovit način očuvati okus zimnice

N1 Info
20. ruj. 2025. 07:00
Zimnica
Ilustracija / Pixabay

S nadolazećim jesenskim danima priprema zimnice je nezaobilazna, a pritom je korisno na učinkovit način očuvati je bistrom i ukusnom.

Tijekom pripreme zimnice mnogima se događa da nakon par tjedana voda postane mutna. Iako to ne mora značiti da se zimnica pokvarila, mali trikovi mogu pomoći da povrće ostane čvrsto i ukusno te da voda u staklenci bude bistra do kraja zime, prenosi klix.


Najčešći uzrok mutne zimnice jest nedovoljno čista staklenka ili slab proces sterilizacije. Ponekad se dogodi i da se povrće ubaci bez temeljitog pranja, kao i da omjer soli i vode nije pravilan, pa se zimnica zamuti.

Kako sačuvati bistrinu vode i osigurajte okus

Jedan od korisnih savjeta je da u svaku staklenku ubacite par zrna papra, nekoliko listova vinove loze i manji korijen hrena. Ovi dodaci ne samo da čuvaju bistrinu vode, nego daju i poseban okus povrću. Dodatni savjet je da se na vrh svake staklenke ulije malo vinskog octa, koji dodatno štiti od kvarenja i pojave mutnoće.

Ako želite biti sigurni da će voda ostati bistra, korisno je staviti i nekoliko kriški kruha ili par bobica grožđa u bure tijekom fermentacije, a zatim ih izvaditi nakon nekoliko dana.

Ovaj postupak pomaže da se proces dovrši prirodno, bez mutne vode. Uz nekoliko sitnih dodataka vaša zimnica može stajati tijekom cijele zime i ostati bogatog okusa.

Bistra voda Konzerviranje Savjeti za očuvanje Sterilizacija Zimnica

