Kako na učinkovit način očuvati okus zimnice

S nadolazećim jesenskim danima priprema zimnice je nezaobilazna, a pritom je korisno na učinkovit način očuvati je bistrom i ukusnom.
Oglas
Tijekom pripreme zimnice mnogima se događa da nakon par tjedana voda postane mutna. Iako to ne mora značiti da se zimnica pokvarila, mali trikovi mogu pomoći da povrće ostane čvrsto i ukusno te da voda u staklenci bude bistra do kraja zime, prenosi klix.
Najčešći uzrok mutne zimnice jest nedovoljno čista staklenka ili slab proces sterilizacije. Ponekad se dogodi i da se povrće ubaci bez temeljitog pranja, kao i da omjer soli i vode nije pravilan, pa se zimnica zamuti.
Kako sačuvati bistrinu vode i osigurajte okus
Jedan od korisnih savjeta je da u svaku staklenku ubacite par zrna papra, nekoliko listova vinove loze i manji korijen hrena. Ovi dodaci ne samo da čuvaju bistrinu vode, nego daju i poseban okus povrću. Dodatni savjet je da se na vrh svake staklenke ulije malo vinskog octa, koji dodatno štiti od kvarenja i pojave mutnoće.
Ako želite biti sigurni da će voda ostati bistra, korisno je staviti i nekoliko kriški kruha ili par bobica grožđa u bure tijekom fermentacije, a zatim ih izvaditi nakon nekoliko dana.
Ovaj postupak pomaže da se proces dovrši prirodno, bez mutne vode. Uz nekoliko sitnih dodataka vaša zimnica može stajati tijekom cijele zime i ostati bogatog okusa.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas