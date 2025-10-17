Oglas

Ova namirnica bit će zvijezda vaše zimnice: Zovu je "zdravlje u staklenci"

Zimnica
Ilustracija / Unsplash

Cikla je iznimno zdravo povrće, bogato folnom kiselinom, željezom i vitaminima skupine B (B2, B3, B6). Već stoljećima oduševljava ljude svojim izvanrednim nutritivnim svojstvima.

Cikla je niskokalorična i nutritivno vrlo bogata namirnica. Na 100 grama sadrži samo oko 43 kalorije. Bogata je vlaknima, vitaminima i mineralima, uključujući vitamin C, folnu kiselinu, kalij i mangan. Osim toga, cikla je izvor antioksidansa, osobito betalaina, koji pomažu u borbi protiv oksidativnog stresa i smanjenju rizika od kroničnih bolesti, piše Krstarica.

Ova namirnica također podržava zdravlje srca, pomaže u regulaciji krvnog tlaka i poboljšava probavu zahvaljujući visokom udjelu vlakana. Cikla je i dobar izvor željeza, što je važno za zdravu cirkulaciju i prevenciju anemije.

Osim što je vrlo zdrava, cikla iz staklenke iznimno je ukusna, pa je mnogi pripremaju kao zimnicu.

No, jeste li pokušali pripremiti ciklu sa mrkvom i paprikom?

Sastojci:

  • 500 g mrkve
  • 700 g cikle
  • 14 komada pečenih, oguljenih paprika
  • 120 ml ulja
  • 120 ml octa
  • 60 g šećera
  • 4 žličice soli
  • 6 češnjeva češnjaka
  • konzervans
  • papar u zrnu (po želji)
  • lovorov list

Priprema:

Skuhajte mrkvu i ciklu pa ih sitno nasjeckajte. Isto učinite i s pečenom paprikom. Češnjak sitno nasjeckajte, sve pomiješajte i na kraju dodajte konzervans. Na vrh stavite lovorov list.

Staklenke sterilizirajte i premažite ih octom. Dobro ih zatvorite i spremite na tamno i suho mjesto do posluživanja.

Ako želite pripremiti samo ciklu za zimnicu, evo dva najpopularnija recepta:

Cikla za zimu bez konzervansa

Operite, ogulite i nasjeckajte ciklu. Sterilizirajte staklenke. U svaku staklenku stavite ciklu, dodajte ocat, šećer i začine po želji. Zatvorite staklenke i pasterizirajte ih, bez upotrebe konzervansa, kako biste produžili rok trajanja.

Sirova cikla za zimnicu

Sirovu ciklu operite, ogulite i sitno naribajte. Dodajte sol, šećer, ocat i začine po ukusu. Stavite u sterilizirane staklenke, prelijte vrućim octom i zatvorite. Ostavite da se ohladi, a zatim čuvajte u hladnjaku kao ukiseljenu ciklu za zimnicu.

Teme
cikla mrkva paprika staklenka zimnica

