Ova namirnica bit će zvijezda vaše zimnice: Zovu je "zdravlje u staklenci"

Cikla je niskokalorična i nutritivno vrlo bogata namirnica. Na 100 grama sadrži samo oko 43 kalorije. Bogata je vlaknima, vitaminima i mineralima, uključujući vitamin C, folnu kiselinu, kalij i mangan. Osim toga, cikla je izvor antioksidansa, osobito betalaina, koji pomažu u borbi protiv oksidativnog stresa i smanjenju rizika od kroničnih bolesti, piše Krstarica.