PU splitsko-dalmatinska

Roditelj djeteta mlađeg od 14 godina prekršajno je kažnjen nakon što se dijete u petak, 6. studenoga, ozlijedilo koristeći pirotehniku te zbog opeklina na rukama zatražilo liječničku pomoć, izvijestila je u utorak splitsko-dalmatinska policija.

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Dijete je pirotehniku koristilo u poslijepodnevnim satima, nakon čega je zbog ozljeda prevezeno u bolnicu. Nakon pružene liječničke pomoći otpušteno je na kućnu njegu.

Policija podsjeća da djeca mlađa od 14 godina ne smiju koristiti pirotehnička sredstva nijedne kategorije, a prema Zakonu o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, njihovi zakonski zastupnici mogu biti kažnjeni novčanom kaznom od 130 do 390 eura.

Splitsko-dalmatinska policija pozvala je roditelje da razgovaraju s djecom i upozore ih na opasnosti korištenja pirotehnike radi zaštite njihova života i zdravlja.