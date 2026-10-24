najekstremniji oblik posta
OMAD dijeta: Nekima ekstremna, za druge savršen način prehrane za gubitak viška kilograma
OMAD dijeta, skraćeno od "One Meal A Day" na engleskom (jedan obrok dnevno) obećava brzo mršavljenje. Cilj ove dijete je pojesti samo jedan obrok na dan, a ostatak dana postiti. Zvuči jednostavno, ali stručnjaci upozoravaju da je to jedan od najekstremnijih oblika povremenog posta.
Postoji mnogo načina kako smršavjeti, pa i mnogo različitih dijeta. Jedna od najtežih i najekstremnijih dijeta je OMAD dijeta. Upravo zbog svojih pravila je ova dijeta djelotvorna jer dolazi do velikog deficita i gubitka kilograma. S druge strane, može biti opasna za zdravlje.
Što je OMAD dijeta?
OMAD dijeta je režim prehrane u kojem se jede samo jedan obrok dnevno, a ostatak dana posti. Riječ je o vrsti povremenog posta, a poznata je i kao post 23:1, odnosno 23 sata bez kalorija i samo jedan sat za jelo.
Većina ljudi koji prakticiraju OMAD jede navečer, a zatim posti do večere sljedećeg dana. Neki umjesto toga biraju doručak ili ručak, a pojedine inačice dopuštaju i jedan do dva manja međuobroka uz glavni obrok.
U usporedbi s popularnijim postom 16/8 (16 sati posta, osam sati za jelo), OMAD spada među najekstremnije metode povremenog posta. Svoju popularnost duguje jednostavnosti: nema brojanja kalorija ni zabranjenih namirnica, a u jednom se obroku može jesti bilo što.
Kako funkcionira OMAD dijeta?
OMAD dijeta djeluje prije svega tako što stvara kalorijski deficit. Kad sve kalorije stanu u jedan obrok, većina ljudi ukupno pojede manje nego inače, a manjak energije vodi gubitku masnoće i kilograma. Također, nakon kraćeg razdoblja bez hrane tijelu ponestaje glukoze pa počinje razgrađivati pohranjenu masnoću, uz porast ketona. Ovo se naziva ketoza, a zajedno s manjim unosom kalorija, može dovesti do mršavljenja.
Kako izgleda dan na OMAD režimu?
Prvo i osnovno za ovu dijetu je da se 23 sata na dan treba izbjegavati hrana i piće s kalorijama. Ipak, dopušteni su voda, gazirana voda, crna kava bez dodataka i nezaslađeni čaj, poput zelenog ili crnog čaja.
Onaj jedan sat u danu je rezerviran za obilan obrok. U nekim verzijama ove dijete su uz glavni obrok dopušteni i niskokalorični međuobroci koji su bogati proteinima. Ovo mogu biti bjelanjci, piletina ili tuna.
Moguće prednosti OMAD dijete
OMAD može pomoći u mršavljenju, ali dokazi su oskudni i većina koristi odnosi se na povremeni post općenito, a ne na OMAD posebno. Povremeni post tako može poboljšati šećer u krvi, težinu, kolesterol, krvni tlak i kroničnu upalu.
Još jedna prednost ove dijete je njezina jednostavnost. Nije potrebno brojati kalorije ili paziti na namirnice. Ipak, treba znati da OMAD nije ništa djelotvorniji od običnog smanjenja kalorija.
Koje su nuspojave OMAD dijete?
Najčešće nuspojave OMAD dijete su jaka glad, umor, razdražljivost i slaba koncentracija. Budući da tijelo 23 sata ne dobiva energiju, razina šećera u krvi pada pa se možete osjećati drhtavo i slabo.
Česte nuspojave su:
- umor i manjak energije
- vrtoglavica
- mučnina
- razdražljivost i promjene raspoloženja
- glavobolja
- zatvor
- nesanica
- otežana koncentracija
- osjetljivost na hladnoću
- poremećaji menstrualnog ciklusa
Dolazi i do još jednog problema, a taj je da mnoge osobe u tom jednom obroku na dan ne mogu pojesti dovoljno jer se želudac smanjio pa se i brzo zasite, a samim time ne unose dovoljno.
S druge strane, neki ljudi će u tom obroku pretjerati i prejesti se.
Je li OMAD dijeta opasna?
OMAD dijeta može biti opasna, osobito ako se provodi dugoročno ili bez nadzora liječnika. Većina zdravstvenih stručnjaka ne preporučuje jesti samo jedan obrok dnevno zbog moguće štete za cjelokupno zdravlje. Može doći do povišeg kolesterola i krvnog tlaka, lošije regulacije šećera i gubitka mišićne mase.
Ipak, najveći problem je što se ovom dijetom ne unosi dovoljna dnevna doza nutrijenata, vitamina i minerala. S vremenom može doći i do pothranjenosti, kao i do poremećaja prehrane.
Isto tako, ne postoje istraživanja koja govore koliko se dugo ovakva dijeta može provoditi jer dugoročno nije održiva. Također, kada osoba prestane s ovom dijetom se s vremenom vraća starim navikama i dolazi do jo-jo efekta.
Za koga nije OMAD dijeta?
OMAD dijetu ne bi trebali provoditi: trudnice i dojilje, djeca i tinejdžeri, starije osobe i osobe s visokim rizikom od gubitka koštane mase i padova, osobe s poremećajem prehrane. Osim toga, ne smiju ju provoditi ni osobe koje imaju određene bolesti, poput dijabetesa tipa 1.
Oprez je potreban i u perimenopauzi jer post može utjecati na hormone, a može utjecati na uzimanje lijekova, čiji se raspored uzimanja uz hranu onda i mijenja. U svakom slučaju je potrebno prije ove dijete posavjetovati se s liječnikom.
Kako provoditi OMAD dijetu?
U slučaju da vi ili netko vama bližnji želi isprobati ovu dijetu, unatoč svim rizicima, bitno je obratiti pažnju na nekoliko stvari. Prije svega za savjet pitajte liječnika koji vam može dati određene smjernice.
Za provođenje OMAD dijete tako može pomoći:
1. Ne provodite je svaki dan
Počnite postupno. Prvo je provodite jedan do dva dana u tjednu i to ne jedan za drugim kako bi se organizam navikao. Na početku se pridržavajte blaže verzije dijete ili posta 16/8.
2. Pazite na velik obrok
Neka taj jedan obrok u danu bude nutritivno bogat i dovoljno velik. Trebao bi imati oko 1.200 kalorija i sadržavati ugljikohidrate, masti i proteine.
3. Birajte namirnice
Pazite da u veliki obrok ili u međuobrok ubacite voće, povrće, cjelovite žitarice, mahunarke, orašaste plodove, kvalitetne masti i izvore proteina poput piletine, ribe, jaja i tofua.
4. Izbjegavajte brzu hranu
Izbacite slatkiše, bijeli kruh, sokove ili grickalice.
5. Pijte dovoljno tekućine
Iako u ovoj dijeti nije dozvoljena hrana, tekućina je itekako poželjna. Uzimajte dovoljno vode i nezaslađenog čaja.
6. Prilagodite dijetu sebi
Ako vam je ova dijeta preteška, prilagodite je sebi. Umjesto jednog velikog obroka, možete imati dva manja kroz dan. Umjesto da svaki dan imate 23/1 post, imajte ga dva ili tri dana u tjednu. Isto tako, ako se pojave nuspojave koje utječu na svakodnevicu, potrebno je prestati s dijetom.
Zaključak
OMAD dijeta može dovesti do brzog gubitka kilograma, ali uz više rizika nego koristi. Isti učinak postiže se zdravijim metodama, poput posta 16/8 ili uravnoteženom prehranom sa smanjenim unosom kalorija, takozvanim kalorijskim deficitom. Ako ipak razmišljate o OMAD-u, razgovarajte s liječnikom ili nutricionistom prije početka.
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