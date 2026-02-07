Perimenopauza: Kada se točno javlja kod žena i kako najlakše prepoznati simptome?

Freepik/Ilustracija

Perimenopauza je, kao što i samo ime kaže, razdoblje prije menopauze. U tom periodu se tijelo žene priprema na velike promjene i novo razdoblje života. Perimenopauza ima različite simptome koji se mogu javiti postepeno, a prvo se javljaju promjene u menstrualnom ciklusu.

Vrijeme prije menopauze se zove perimenopauza i tada se estrogen smanjuje. Simptomi perimenopauze su razni i mogu trajati godinama. Tek nakon što žena 12 mjeseci nema menstruaciju završava perimenopauza i počinje menopauza.

Kako dolazi do perimenopauze?

Perimenopauza je priprema tijela na menopauzu. Radi se o normalnom periodu života koji sa sobom nosi određene pomjene. Perimenopauza može početi ili u kasnim 30-ima ili tek sredinom 50-ih. Kod nekih žena može trajati kratki period, dok kod drugih traje godinama, nekada čak i deset godina.

Perimenopauzu uzrokuju promjene u dva ključna ženska hormona; estrogenu i progesteronu. Važno je znati da žene mogu i dalje zatrudnjeti, iako su u perimenopauzi.

Što se događa za vrijeme perimenopauze?

Za vrijeme ovog perioda života dolazi do promjena u hormonima. Jajnici proizvode manje estrogena, a to onda utječe i na ravnotežu progesterona. Normalno je da se razine hormona stalno mijenjaju u perimenopauzi.

S druge strane, kada nastupi menopauza jajnici više ne oslobađaju jajne stanice, odnosno ne dolazi do ovulacije.

Samim time više ne postoji mogućnost trudnoće.

Simptomi perimenopauze

Prvi simptom perimenopauze su neredovite menstruacije ili bilo kakve promjene u ciklusu. Možda će izostati ovulacija, a možda neće biti menstruacije ili će samo doći do slabog krvarenja, takozvanog spottinga.

Neke žene neće imati drugih simptoma, dok će neke osjetiti cijeli niz promjena.

Simptomi koji se javljaju su:

Kako olakšati simptome perimenopauze?

Simptomi perimenopauze mogu utjecati na svakodnevnicu, a treba znati kako se perimenopauza ne može zaustaviti. Ipak, simptomi se mogu ublažiti životnim promjenama.

Prije svega je važno paziti na prehranu i unositi dovoljno voća, povrća, cjelovitih žitarica, proteina i zdravih masti.

Pomoći može i kretanje, šetnje, planinarenje ili vježbanje s utezima. Potrebno je i smanjiti konzumaciju alkohola i pušenje cigareta.

U nekim slučajevima ginekolog može prepisati hormonalnu terapiju ili kontracepcijske pilule.

Zaključak

Perimenopauza je normalan period života svake žene. Može se javiti s nizom simptoma, a može trajati bez ikakvih znakova. Kako bi se simptomi olakšali, potrebno je paziti na prehranu, kretati se, vježbati, a po potrebi i uz preporuku ginekologa se može uzimati hormonalna terapija.