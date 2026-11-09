Jedan grad ima problem s Adventom: Čak četiri od šest lokacija ostale su bez zakupaca

Inače, Grad Rijeka nije među jedinicama lokalne samouprave koje su ove godine krenule s ograničavanjem cijena ugostiteljske ponude na adventskim kućicama za razliku od, primjerice, Poreča i Pule, gdje bi fritule i kuhano vino trebali koštati do 3 eura, a hamburgeri do 5 eura. I Grad Osijek je odlučio sniziti cijenu zakupa adventskih kućica uz obaveznu ponudu dijela proizvoda po ograničenim cijenama, a zakupcima koji na adventskoj kućici ponude tradicionalna jela i regionalne proizvode zakup će se smanjiti za dodatnih 500 eura. U tom je smjeru ove godine krenuo i Split. Splićani bi tako na svim svojim adventskim lokacijama hot-dog i kobasice, kao i dva decilitra kuhang vina ili toplu čokoladu trebali plaćati maksimalno 3 eura. Porcija fritula od najmanje 150 grama moći će stajati najviše četiri eura.