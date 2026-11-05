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Zimski odmor bez skijanja? Ovih osam europskih destinacija nudi nezaboravne doživljaje
Za uživanje u zimskim čarolijama nisu potrebne skije. Od promatranja polarne svjetlosti i vožnje saonicama koje vuku haskiji do šetnji Dolomitima i istraživanja ledenjaka, britanski The Guardian izdvojio je osam europskih destinacija koje nude nezaboravne zimske doživljaje.
1. Ruka, Finska – arktičke pustolovine i Djed Božićnjak
Finsko odmaralište Ruka, smješteno blizu Arktičkog kruga, nudi mnogo više od skijanja. Posjetitelji mogu istraživati snježne šume električnim biciklima, pecati kroz rupe u zaleđenim jezerima, učiti vještine preživljavanja na Arktiku ili krenuti u večernje šetnje na krpljama u potrazi za polarnom svjetlošću.
Među neobičnijim aktivnostima su plutanje ledenom rijekom u posebnom zaštitnom odijelu i joga u društvu sobova. Obitelji s djecom mogu posjetiti i kućicu Djeda Božićnjaka.
2. Cairngorms, Škotska – promatranje zvijezda
Škotski nacionalni park Cairngorms idealan je za ljubitelje noćnog neba. Područje Tomintoula i Glenliveta proglašeno je međunarodnim parkom tamnog neba zbog iznimno niskog svjetlosnog onečišćenja.
Posjetitelji mogu promatrati Mliječnu stazu, sudjelovati u astronomskim radionicama i noćnim šetnjama uz priče iz škotske povijesti i mitologije. Danju mogu istraživati planinske ceste ili posjetiti krdo sobova koje slobodno luta tim područjem.
3. Chamonix, Francuska – ledenjaci i planinske šetnje
Podno Mont Blanca, Chamonix je poznat kao skijaško odredište, ali nudi i brojne aktivnosti za one koji ne skijaju.
Posebno su popularne šetnje na krpljama kroz snježne doline i šume te posjet ledenjaku Mer de Glace, do kojeg vodi slikoviti planinski vlak. Ondje se nalazi i ledena špilja Grotte de Glace, isklesana u samom ledenjaku.
Posjetitelji mogu žičarom stići do vidikovca Aiguille du Midi, na gotovo 3.842 metra nadmorske visine, ili uživati u sanjkanju.
4. Transilvanija, Rumunjska – tragovima medvjeda i vukova
Rumunjski Karpati nude potpuno drukčiji zimski doživljaj. Tijekom organiziranih šetnji na krpljama moguće je istraživati planinske staze i tragove divljih životinja, uključujući medvjede i vukove.
Posebno se ističu nacionalni park Piatra Craiului i spektakularni klanac Zărnești.
Osim prirode, posjetitelji mogu istražiti srednjovjekovni Brașov, utočište za spašene medvjede Libearty i poznati dvorac Bran, koji se često povezuje s legendom o Drakuli.
5. Innsbruck, Austrija – božićni sajmovi i noćenje u igluu
Austrijski Innsbruck spaja zimske sportove, alpski krajolik i bogatu gradsku ponudu.
Među atrakcijama su vožnja bobom na olimpijskoj stazi, noćno sanjkanje i panoramska vožnja žičarom do planina Nordkette.
Poseban doživljaj nudi noćenje u igluu u Kühtaiju, uz večeru s fondueom i saunu. U gradu se održava sedam božićnih sajmova, a ove zime otvara se i Ice Magic, novo klizalište s osvijetljenim ledenim stazama.
6. Stockholm, Švedska – klizanje po prirodnom ledu
Švedska je poznata po nordijskom klizanju, odnosno dugim klizačkim turama po zaleđenim jezerima i morskim površinama.
U okolici Stockholma organiziraju se izleti na jezero Mälaren i zaleđene dijelove Stockholmskog arhipelaga, uz stručne vodiče i sigurnosnu opremu.
Za početnike je posebno važno klizati uz iskusnog vodiča zbog promjenjivih uvjeta na prirodnom ledu.
Oni koji žele jednostavniju varijantu mogu posjetiti gradsko klizalište Kungsträdgården ili pogledati utakmicu hokeja na ledu.
7. Dolomiti, Italija – zimske šetnje i vrhunska hrana
Talijanski Dolomiti odličan su izbor za one koji žele spojiti boravak u prirodi i gastronomiju.
U parku prirode Drei Zinnen nalazi se oko 100 kilometara uređenih zimskih pješačkih staza, od kojih mnoge ne zahtijevaju krplje.
Planinarski domovi nude tradicionalna tirolska jela poput okruglica, juha od ječma, rižota s gljivama i poznatog deserta Kaiserschmarrn.
Posebno su privlačne šetnje dolinom Fischleintal i oko zaleđenog jezera Toblach.
8. Tromsø, Norveška – polarna svjetlost, sobovi i haskiji
Norveški Tromsø, smješten oko 350 kilometara sjeverno od Arktičkog kruga, jedno je od najpoznatijih europskih odredišta za promatranje polarne svjetlosti.
Posjetitelji mogu upoznati tradiciju autohtonog naroda Sámi, hraniti sobove, voziti se saonicama i slušati tradicionalno pjevanje uz vatru.
U ponudi su i vožnje saonicama koje vuku haskiji, ribolov na ledu, krstarenja fjordovima i izleti motornim sanjkama.
Sam Tromsø vrijedi istražiti zbog Polarnog muzeja, Arktičke katedrale i bogate kulturne ponude.
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