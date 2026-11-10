Ovo su najpovoljnija skijališta u Europi za nadolazeću zimu

Pri analizi cijena korišteni su podaci iz Holiduove interne baze o medijalnim cijenama smještaja po osobi i noćenju. Istraživanje je obuhvatilo dva razdoblja: visoku sezonu, od 21. do 27. prosinca 2026., te nisku sezonu, koja je za potrebe istraživanja definirana kao razdoblje od 22. do 28. ožujka 2027.