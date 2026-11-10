analiza cijena
Ovo su najpovoljnija skijališta u Europi za nadolazeću zimu
Prema novom istraživanju koje je obuhvatilo 265 skijališta diljem Europe, čak devet od deset najpovoljnijih skijaških destinacija nalazi se u Francuskoj, dok Švicarska, Austrija i Italija dominiraju na drugom kraju ljestvice, među najskupljim skijalištima.
Tjedan dana na skijanju ne mora stajati pravo bogatstvo, no odabir pogrešne destinacije mogao bi vas koštati i više od sedam puta skuplje. Nova ljestvica, koja obuhvaća oko 265 europskih skijališta, otkriva najpovoljnija mjesta za skijanje ove zime, ali i luksuzne alpske destinacije u kojima cijene smještaja i skijaških karata znatno povećavaju ukupne troškove odmora, prenosi Euronews.
Holidu, internetska tražilica smještaja za odmor, objavio je indeks cijena skijališta za sezonu 2026./2027., u kojem su analizirane cijene u 265 skijališta s najmanje 20 kilometara skijaških staza.
Pri analizi cijena korišteni su podaci iz Holiduove interne baze o medijalnim cijenama smještaja po osobi i noćenju. Istraživanje je obuhvatilo dva razdoblja: visoku sezonu, od 21. do 27. prosinca 2026., te nisku sezonu, koja je za potrebe istraživanja definirana kao razdoblje od 22. do 28. ožujka 2027.
Holidu je analizirao i cijene jednodnevnih skijaških karata za odrasle. Dnevni trošak po osobi za visoku i nisku sezonu izračunat je zbrajanjem medijalne cijene noćenja i cijene jednodnevne skijaške karte.
Konačna ljestvica sastavljena je na temelju prosječne dnevne cijene po osobi za oba razdoblja.
Rezultati su pokazali da se čak devet od deset najjeftinijih europskih skijališta nalazi u Francuskoj, dok su Švicarska, Austrija i Italija među najskupljim destinacijama za skijaški odmor.
Najpovoljnija skijališta u Europi
- Roubion les Buisses, Francuska – 40,50 eura dnevno – ukupna duljina skijaških staza: 30 km
- Réallon, Francuska – 42,95 eura dnevno – ukupna duljina skijaških staza: 30 km
- Gresse en Vercors, Francuska – 49,00 eura dnevno – ukupna duljina skijaških staza: 20 km
- Le Mourtis, Francuska – 51,50 eura dnevno – ukupna duljina skijaških staza: 25 km
- Sierra de Béjar, Španjolska – 53,00 eura dnevno – ukupna duljina skijaških staza: 26,8 km
- Lans en Vercors, Francuska – 54,98 eura dnevno – ukupna duljina skijaških staza: 24 km
- Le Collet d’Allevard, Francuska – 55,00 eura dnevno – ukupna duljina skijaških staza: 35 km
- Chabanon, Francuska – 55,20 eura dnevno – ukupna duljina skijaških staza: 40 km
- Aillons-Margériaz, Francuska – 55,40 eura dnevno – ukupna duljina skijaških staza: 24 km
- Saint-Léger-les-Mélèzes, Francuska – 57,50 eura dnevno – ukupna duljina skijaških staza: 24 km
Najskuplja skijališta u Europi
- Zermatt, Švicarska – 303,86 eura dnevno – ukupna duljina skijaških staza: 200 km
- Cortina d’Ampezzo, Italija – 290,50 eura dnevno – ukupna duljina skijaških staza: 120 km
- Gitschberg Jochtal, Italija – 271,50 eura dnevno – ukupna duljina skijaških staza: 55 km
- St. Moritz (Corviglia), Švicarska – 263,99 eura dnevno – ukupna duljina skijaških staza: 155 km
- Obergurgl-Hochgurgl, Austrija – 262,50 eura dnevno – ukupna duljina skijaških staza: 112 km
- Ski Arlberg, Austrija – 256,00 eura dnevno – ukupna duljina skijaških staza: 301 km
- Hintertux (ledenjak Hintertux), Austrija – 255,50 eura dnevno – ukupna duljina skijaških staza: 64 km
- Obertauern, Austrija – 246,00 eura dnevno – ukupna duljina skijaških staza: 100 km
- Madonna di Campiglio, Italija – 238,00 eura dnevno – ukupna duljina skijaških staza: 60 km
- Val Gardena, Italija – 235,50 eura dnevno – ukupna duljina skijaških staza: 175 km
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