prije dolaska zime
Stručnjak otkrio pet stvari koje u listopadu morate napraviti u vrtu
Jesen je idealno vrijeme za pripremu vrta prije dolaska zimskih hladnoća koje mogu uništiti sav vaš trud. Uz nekoliko jednostavnih koraka možete osigurati da vaš vrt ponovno zablista u proljeće.
Kako temperature padaju, a dani postaju sve kraći, listopad je jedan od najvažnijih mjeseci u kalendaru svakog vrtlara. Stručnjak za vrtlarstvo otkrio je što je potrebno učiniti kako bi vrt ostao zdrav i bujan.
Ovo je idealna prilika da započnete s pripremama za sadnju u 2027. godini i dovršite sve poslove održavanja koji su ostali nakon ljeta.
Kako bi vaš vrt bio u što boljem stanju tijekom cijele godine, Paul Parker, stručnjak za vrtlarstvo iz tvrtke J. Parker’s, specijalizirane za prodaju biljaka i lukovica, podijelio je nekoliko korisnih savjeta za listopad, piše Express.
1. Posadite lukovice proljetnog cvijeća
Prvi savjet odnosi se na pravodobnu sadnju i pažljivo planiranje rasporeda biljaka kako biste osigurali što ljepši izgled vrta kada ponovno zatopli.
"Uvijek preporučujem kombiniranje biljaka različitih visina i tekstura. Primjerice, tulipani, narcisi i ukrasni luk odličan su izbor za više cvjetnice. Kombinirajte ih s kockavicama, patuljastim narcisima i šafranima kako biste dobili zanimljiv izgled i u nižim dijelovima vrta", objašnjava Parker.
2. Orežite ruže penjačice
Tijekom hladnijih mjeseci, kada biljka miruje, nije potrebno intenzivno orezivanje. Štoviše, ruže penjačice mlađe od dvije godine uopće ne bi trebalo orezivati kako se ne bi usporio njihov rast.
Ipak, potrebno je obaviti osnovno održavanje. Izbjegavajte rezanje glavnih stabljika i uklanjajte samo bočne izbojke koji se međusobno križaju ili rastu prema dolje.
U jesen je potrebno orezati samo duge izbojke koji bi mogli stradati zbog jakog vjetra.
Stručnjak također savjetuje uklanjanje otpalog lišća oko podnožja biljke jer se time pomaže "spriječiti širenje gljivičnih bolesti".
3. Zaštitite osjetljive biljke od hladnoće
Budući da je listopad već stigao, približavaju se i prvi mrazovi. Zato je važno tijekom sljedećih nekoliko tjedana izvaditi iz zemlje osjetljive lukovice i gomolje.
To je osobito važno za biljke poput dalija i begonija, čiji se gomolji mogu izvaditi i čuvati u zatvorenom prostoru tijekom zime.
Na taj ćete ih način zaštititi od niskih temperatura i sačuvati za ponovnu sadnju sljedećeg proljeća.
Parker objašnjava: "Pričekajte da prvi mraz uzrokuje tamnjenje lišća. Zatim vrtnim vilama pažljivo izvadite gomolje iz zemlje."
"Nakon vađenja ostavite gomolje nekoliko dana okrenute naopako kako bi se stabljike osušile. Tijekom zime čuvajte ih na suhom i hladnom mjestu, poput garaže ili vrtne kućice", savjetuje stručnjak.
4. Iskoristite otpalo lišće
Jedan od najupečatljivijih znakova jeseni jest lišće koje prekriva vrtove i dvorišta. Njegovo skupljanje jedan je od najvećih sezonskih poslova za sve koji žele održavati vrt urednim.
Međutim, otpalo lišće ne biste trebali bacati jer može poslužiti kao izvrstan materijal za kompost.
Dodavanjem lišća na kompostnu hrpu, zajedno sa svježe pokošenom travom, pomoći ćete održati potrebnu vlagu.
Nakon otprilike godinu dana dobit ćete kvalitetan kompost bogat hranjivim tvarima koji može poboljšati strukturu i plodnost tla u vašem vrtu.
5. Presadite biljke na novo mjesto
Stručnjak za vrtlarstvo ističe: "Do kasne jeseni, kada drveće, grmlje, penjačice i živice potpuno izgube lišće, ulaze u fazu mirovanja."
To znači da ih je moguće izvaditi iz zemlje i presaditi na drugo mjesto u vrtu, a listopad može biti idealno vrijeme za takve radove.
Budući da je tlo još uvijek relativno toplo, korijenje ima dovoljno vremena prilagoditi se novom položaju prije dolaska hladnijeg vremena.
Ipak, važno je pričekati da biljke uđu u fazu mirovanja, što se najčešće događa krajem mjeseca, kako bi presađivanje bilo što uspješnije.
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