Jesen u vrtu: Evo koje poslove trebate obaviti prije zime
Jesen je službeno stigla i nakon prekrasnog, dugog ljeta, vrtu bi dobro došlo malo dodatne pažnje prije hladnog vremena.
Možemo sigurno reći da smo ove godine imali pravo ljeto s mnogo sunčanih dana i plavim nebom, ali sada je vrijeme da damo svom vrtu malo ljubavi prije zime. Mnogi ljudi pretpostavljaju da s padom temperatura vani nema puno posla, no to nije istina, piše Express.
Zapravo, vrtlari koji ulože dodatno vrijeme i trud u svoje vanjske prostore sada, imat će vrt koji će cvjetati na proljeće. Rad koji obavite sada omogućit će vam da uživate u urednom vrtu tijekom zime i iskoristite prednosti kasnije. Neki su poslovi očiti, poput brisanja vrtnog namještaja i njegovog spremanja.
Poslovi na koje možda niste ni pomislili da ih treba napraviti
Primjerice, korov. Većina ljudi misli da je čupanje korova proljetni posao i iako je to djelomično istina, vrlo je korisno to napraviti i u jesen. Tlo je obično vlažno u ovo doba godine što čini čupanje puno lakšim. Uklanjanjem korova sada sprječavate njihovo ukorjenjivanje tijekom zime i bujanje na proljeće.
Oni koji imaju povrtnjak trebali bi ga urediti uklanjanjem potpora za biljke kako bi vrt izgledao uredno. Ako želite planirati unaprijed, stabljike povrća koje ste ubrali mogu se ponovno iskoristiti u kompostu – samo ih trebate dovoljno usitniti. To će poboljšati zdravlje i strukturu tla u sljedećoj sezoni.
Niti jedan od ovih poslova nije previše dugotrajan, ali svakako će se isplatiti. Ako napravite jedan tjedno, do kraja jeseni vaš će vrt biti u odličnom stanju.
Savjeti za uređenje vrta ove jeseni
Procijenite stanje vrta
Sada je pravo vrijeme da se osvrnete i razmislite kako se vaš vrt ponašao tijekom prošle godine. Razmotrite koje su biljke, cvijeće ili povrće uspijevale, a koje su zahtijevale previše truda. Ovo će vam pomoći u planiranju sljedeće sezone.
Očistite otpalo lišće
Grabljama uklonite lišće i otpad s travnjaka, staza i gredica kako biste spriječili razvoj gljivičnih bolesti. Lišće na travnjaku može blokirati svjetlost i zadržavati vlagu, što dovodi do sušenja trave.
Posljednje košenje trave
Travnjak treba posljednji put pokositi krajem listopada ili početkom studenoga. Ako niste sigurni kada, pričekajte dok temperature stalno ne budu između 5–10 ºC.
Čupanje korova
Iako se to često smatra proljetnim poslom, jesen je odlična za uklanjanje korova. Vlažno tlo olakšava posao, a uklanjanjem sada sprječavate njihovo širenje iduće sezone.
Ostavite jedan dio vrta neurednim za divlje životinje
Važno je misliti na divlje životinje tijekom zime dok traže hranu i sklonište. Ostavite jedan mali dio vrta neuredan – s lišćem, granama i drvnim ostacima – kako biste stvorili sklonište za ježeve i ptice.
Uredite povrtnjak
Uklonite potpore koje ste koristili za penjačice. Stabljike povrća koje ste ubrali stavite u kompost, ali ih prethodno sitno narežite.
Orežite grmlje i grmove
Podrežite obrasle grmove kako bi izgledali urednije. Uklanjanjem suhih grana smanjujete rizik od oštećenja tijekom oluja.
Skratite trajnice
Uklonite osušeno lišće biljaka koje su završile svoju sezonu. Timevrt izgleda urednije, a smanjuje se i rizik od štetnika i bolesti.
Očistite posude i lonce
Izbacite ljetne biljke koje više ne rastu i dobro očistite posude. Možete ih spremiti do proljeća ili posaditi zimske biljke poput maćuhica i viola.
Očistite alat
Operite vrtni alat toplom sapunicom i dobro ga osušite prije spremanja. Tako će ostati u dobrom stanju preko jeseni i zime.
Zaštitite vrtni namještaj
Obrišite stolove, stolice i ležaljke te ih prekrijte ili spremite u šupu ili garažu kako biste ih zaštitili od zime.
