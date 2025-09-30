Jesen u vrtu: Evo koje poslove trebate obaviti prije zime

Procijenite stanje vrta

Sada je pravo vrijeme da se osvrnete i razmislite kako se vaš vrt ponašao tijekom prošle godine. Razmotrite koje su biljke, cvijeće ili povrće uspijevale, a koje su zahtijevale previše truda. Ovo će vam pomoći u planiranju sljedeće sezone.



Očistite otpalo lišće

Grabljama uklonite lišće i otpad s travnjaka, staza i gredica kako biste spriječili razvoj gljivičnih bolesti. Lišće na travnjaku može blokirati svjetlost i zadržavati vlagu, što dovodi do sušenja trave.



Posljednje košenje trave

Travnjak treba posljednji put pokositi krajem listopada ili početkom studenoga. Ako niste sigurni kada, pričekajte dok temperature stalno ne budu između 5–10 ºC.