Rujan u vrtu: Koje povrće i biljke saditi na jesen?

Na pragu smo jeseni, a rujan je mjesec u kojem se odigravaju brojni poljoprivredni radovi, od obrade zemlje, sjetve do berbe.
U prvom dijelu još stignemo posaditi jagode. Sada se siju i sade razne vrste jesenskog i zimskog povrća. Intenzivna je berba i sakupljanje plodova voća i povrća, traju pripreme za njihovo skladištenje. Zaokupljeni smo radovima oko zimnice, pripremaju se razne salate, pekmezi, marmelade, sokovi, kompoti, ajvar, želei i drugi recepti, piše Agroklub.
U zatvorenom prostoru, plastenicima i staklenicima, obavlja se berba, uklanjaju se biljni ostaci, na otvorenom se obavlja obrada tla. Pred nama je sjetva raznih vrsta povrća, ali i ratarskih kultura. Za većinu voćnih vrsta pričekajmo sa sadnjom, jer je još rano.
Što sijemo i sadimo?
Osim povrća sada je vrijeme sjetve i sadnje raznog ljekovitog i začinskog bilja, ali i cvijeća. U vrtu će odličan izbor biti: rabarbara, špinat, zelena salata, matovilac, rikola, razne azijske salate, rotkvica, repa, daikon, rotkva, blitva, kineski kupus, cvjetača, pak choi, cikorija, peršin, ljubičasta brokula i druge vrste.
Birajte jesenske i zimske sorte koje bolje podnose nižu temperaturu. Za neke vrste karakteristično je da u ovakvim uvjetima brzo rastu i da im je vegetacija kratka. Takve su rotkvice, repa, ali i cikla, koraba.
Kraj rujna je odličan za sjetvu luka svibanjskog srebrenca. Zeleno, lisnato povrće koje smo posadili krajem kolovoza može otići u sjeme, ali je u rujnu ta briga svedena na minimum. Dani su sve kraći. Sada posijan neven će vas iznenaditi ranim cvjetanjem na proljeće, ao i nigela, ukrasni mak, različak i mnoge druge ukrasne vrste. Sije se kamilica.
Sjetva u plasteniku
U plastenicima se najčešće siju zelena salata, špinat. Budite oprezni sa zalijevanjem. Temperature nisu više tako visoke, biljke će manje gubiti vodu, zbog toga je potrebno smanjiti količinu vode za zalijevanje. Razne vrste kelja mogu prezimiti i krenuti s vegetacijom vrlo rano u proljeće.
Ako još niste izvadili krumpir, sada je zadnji trenutak. Glavice kupusa i kelja mogu ostati na njivi. Postavljanjem agrotekstila možemo zaštiti biljke i produžiti berbu. Kelju pupčaru prikratite vrh kako bi se male glavice što bolje razvile.
Ne zaboravite posijati pokrovne biljke. Gorušica se može koristiti i kao biljka za zeleni malč, dok su njeni mladi listovi cijenjeni u gastronomiji. Za poboljšanje tla bit će odlični facelija, poljski grašak, ali i žitarice.
