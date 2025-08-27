Rujan u vrtu: Koje povrće i biljke saditi na jesen?

Kraj rujna je odličan za sjetvu luka svibanjskog srebrenca. Zeleno, lisnato povrće koje smo posadili krajem kolovoza može otići u sjeme, ali je u rujnu ta briga svedena na minimum. Dani su sve kraći. Sada posijan neven će vas iznenaditi ranim cvjetanjem na proljeće, ao i nigela, ukrasni mak, različak i mnoge druge ukrasne vrste. Sije se kamilica.