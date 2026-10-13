55000 PRAZNIH STANOVA
Tomašević diže porez do maksimuma, evo koliko će iznositi i tko će ga plaćati
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je povećanje poreza na nekretnine s dosadašnjih pet na maksimalnih osam eura po četvornome metru. Prijedlog će uputiti Gradskoj skupštini, a cilj je potaknuti vlasnike praznih stanova da ih stave na tržište dugoročnog najma.
Tomislav Tomašević je najavu iznio tijekom obilaska gradilišta stambeno-poslovne zgrade u novozagrebačkom naselju Podbrežje, namijenjene socijalnom i priuštivom stanovanju.
"Predložit ćemo dizanje na maksimalnih osam eura po kvadratu, u odnosu na trenutačnih pet eura po kvadratu, za one vlasnike koji ne koriste te stanove za stanovanje ili ih koriste za kratkoročni najam putem Airbnb-a ili Bookinga ili drugih takvih platformi", rekao je gradonačelnik.
Naglasio je da se povećanje ne odnosi na nekretnine koje se koriste za stanovanje.
U Zagrebu 55 tisuća praznih stanova
Prema Tomaševićevim riječima, u Zagrebu trenutačno postoji oko 55 tisuća praznih stanova, što dodatno otežava rješavanje stambene krize, javlja Dnevnik.hr.
"Nadamo se da ćemo ovim podizanjem poreza potaknuti vlasnike da barem dio tih praznih stanova stave u najam, što bi sigurno utjecalo i na samu cijenu najma, kao i na cijenu nekretnina u Zagrebu", izjavio je.
Istaknuo je da Grad za takve nekretnine osigurava komunalnu infrastrukturu, uključujući vodovod, odvodnju i druge priključke, iako se stanovi ne koriste te od njih nemaju koristi ni građani ni gradske tvrtke.
Objavljuje se lista za priuštivi najam
Gradonačelnik je najavio i objavu liste prvenstva za građane koji su se prijavili na završeni natječaj za priuštivi najam.
Riječ je o programu namijenjenom građanima s nižim prihodima, pri čemu se uzimaju u obzir prihodi po članu kućanstva u odnosu na prosječnu zagrebačku plaću.
Grad Zagreb nastavlja i gradnju novih stanova za socijalni i priuštivi najam, među kojima je i stambeno-poslovna zgrada u Podbrežju.
Tomašević o neugodnim mirisima i Jakuševcu
Odgovarajući na pitanja novinara o neugodnim mirisima koji su se nedavno širili dijelovima Zagreba, Tomašević je rekao da nema novih informacija ni dodatnih prijava.
Odbacio je tvrdnje da je izvor neugodnih mirisa odlagalište Jakuševec.
"Teze o Jakuševcu su odbačene jer postoji mjerna stanica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo točno pored Jakuševca i trenutačno, današnja mjerenja pokazuju da nema nikakvih prekoračenja", rekao je.
Završena arbitraža za Holding, čeka se odluka za ZET
Tomašević se osvrnuo i na arbitražni postupak kojim se određuje minimalni opseg poslova koji se moraju obavljati tijekom štrajka zaposlenika Zagrebačkog holdinga.
Prema njegovim riječima, arbitraža je završena, a određeno je da tijekom štrajka mora raditi 11,92 posto zaposlenika Holdinga te 25 posto zaposlenika Čistoće.
Gradonačelnik je priznao da je gradska uprava očekivala veći udio zaposlenika koji bi morali raditi, dok su sindikati očekivali manji, ali je poručio da će poštovati odluku arbitraže.
Očekuje da će arbitraža sa sindikatima ZET-a završiti u sljedeća dva dana, kada bi trebao biti poznat i minimalni opseg rada javnog prijevoza u slučaju štrajka.
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