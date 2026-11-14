Samo pitanje nije me iznenadilo. Svaki put kada odem na masažu, terapeuti komentiraju koliko su mi vrat i ramena napeti – dva dijela tijela koja posebno pate zbog cjelodnevnog sjedenja za računalom. Jedna me maserka nedavno pitala jesam li se uopće ikada prije masirala, dok me druga, zbog stanja mojih ramena, nagovarala da što prije rezerviram novi termin.