AI, opsjednutost teretanom i lijekovi za mršavljenje ulaze u školski kurikulum

Evgenyi Vasiliev/PEXELS

Riječki kurikulum Zdravstvenog odgoja i obrazovanja nakon dvije godine provedbe ide u reviziju, a među novim temama koje bi se mogle naći u programu su umjetna inteligencija, prekomjerno vježbanje i opsjednutost teretanom, njega kože kod djevojčica, sigurnost na internetu te korištenje GLP-1 lijekova, koji se koriste i za mršavljenje.

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Program je namijenjen učenicima od petog do osmog razreda osnovnih škola, a stručna radna skupina prijedlog nadopunjenog kurikuluma trebala bi Gradu Rijeci dostaviti do sredine prosinca.

Urednica i voditeljica skupine Eli Pijaca Plavšić kaže da je reviziju inicirala nakon dvije godine provedbe programa, među ostalim zbog rezultata evaluacije pilot-programa, ali i pojave novih tema koje utječu na zdravlje i mentalno zdravlje djece i mladih.

Zdravstvena pismenost

Poseban naglasak trebao bi biti na zdravstvenoj i mentalnozdravstvenoj pismenostipovezanoj s razvojem i širenjem alata umjetne inteligencije.

"Revizija i nadopuna kurikuluma je dobra praksa kurikulumskog razvoja jer se kurikulum u stručnoj literaturi shvaća kao živi, otvoreni dokument koji je potrebno redovito preispitivati u svjetlu novih spoznaja, evaluacijskih nalaza i promjena u životu djece i mladih", istaknula je Pijaca Plavšić.

Radna skupina uzet će u obzir i mišljenje pravobraniteljice za djecu Tatjane Katkić Stanić, koja je istaknula važnost jasnog informiranja djece o zaštiti od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja, kao i o štetnim internetskim sadržajima, online nasilju i drugim rizicima, piše novinarka Novog lista Ingrid Šestan Kučić.

Postojeće teme zasad se ne izbacuju

Revizija kurikuluma dolazi i nakon političkih prijepora u riječkom Gradskom vijeću. Mostova vijećnica Petra Mandić ranije je iznijela primjedbe na dijelove programa povezane sa spolnim odnosima maloljetnika te je izmjene kurikuluma povezivala s nastavkom političke suradnje s gradonačelnicom Ivom Rinčić.

Prema riječima Pijace Plavšić, stručna skupina zasad ne planira izbacivati postojeće sadržaje, već nadograđivati program.

Dosad se raspravljalo ponajprije o područjima zdravlja i mentalnog zdravlja, posebno u kontekstu umjetne inteligencije. Moguće nadopune u područjima prevencije ovisnosti i rizičnih ponašanja te spolnog i reproduktivnog zdravlja tek će biti definirane nakon dodatne analize.

Radna skupina planira Gradu predložiti i izradu posebnog priručnika za nastavnike koji će provoditi program.