NOVA STUDIJA
Znanstvenici otkrili kako ublažiti bol: Ključ je u tjelesnoj aktivnosti
Nova studija australskih istraživača pokazala je da tjelesna aktivnost može znatno ublažiti akutnu i kroničnu bol, a pritom kraći i manje intenzivni programi mogu imati veći učinak od duljeg i zahtjevnijeg vježbanja.
Tjelesna aktivnost može kod brojnih zdravstvenih tegoba značajno smanjiti akutnu i kroničnu bol, čak i učinkovitije od lijekova protiv bolova, pokazalo je novo istraživanje australskih znanstvenika. No, kada je riječ o ublažavanju boli, više vježbanja ne znači nužno i veći učinak.
Istraživači Sveučilišta u Adelaideu analizirali su 157 sustavnih pregleda koji su obuhvatili 2736 randomiziranih kontroliranih istraživanja i više od 220.000 sudionika. Zaključili su da tjelesna aktivnost može znatno pridonijeti smanjenju i akutne i kronične boli, prenosi Euronews.
"Dok vježbamo, naše tijelo oslobađa tvari, među ostalim endorfine i serotonin, koji mogu smanjiti intenzitet doživljaja boli i povećati naš prag boli", objasnio je voditelj istraživanja Ben Singh.
Dodao je da tjelesna aktivnost pomaže u ublažavanju upalnih procesa te mijenja način na koji mozak reagira na bol, a istodobno pridonosi poboljšanju raspoloženja.
"U vremenu kada tražimo sigurne i učinkovite načine za kontrolu boli koji se ne temelje isključivo na lijekovima, ovi rezultati pružaju čvrste dokaze da bi tjelesna aktivnost trebala postati uobičajeniji dio liječenja boli", rekla je Carol Maher, viša istraživačica na Sveučilištu u Adelaideu.
Više vježbanja ne znači nužno i manje boli
U prosjeku je tjelesna aktivnost smanjila bol za oko 1,1 bod na ljestvici od nula do deset. To je približno 60 posto veće smanjenje u odnosu na prosječno olakšanje zabilježeno kod uobičajenih lijekova u zasebnim istraživanjima kronične boli.
Veće smanjenje boli zabilježeno je kod niskointenzivne tjelesne aktivnosti nego kod umjerene do intenzivne aktivnosti. Također, kraći programi, koji su trajali oko 12 tjedana, imali su veći učinak od duljih programa.
"Važno je da smo otkrili kako više vježbanja nije nužno bolje. Zapravo, kraći i manje intenzivni programi doveli su do većeg smanjenja boli, što pokazuje da ljudi možda ne moraju vježbati intenzivnije ili dulje kako bi ostvarili značajne koristi", rekao je Singh.
Istraživači su naveli i da su programi koji su uključivali manje od 120 minuta vježbanja tjedno bili učinkovitiji od onih s većim tjednim opsegom aktivnosti. To bi moglo biti važno osobama s kroničnom boli kojima se veća količina vježbanja može činiti nedostižnom.
Unatoč tim rezultatima, istraživanje upozorava da se tjelesna aktivnost i dalje premalo koristi kao način liječenja boli. Zdravstveni radnici rijetko je propisuju s jednakom preciznošću kao lijekove.
"Tjelesnu aktivnost ne bi trebalo promatrati kao univerzalno rješenje"
Autori istraživanja smatraju da su zdravstvenim radnicima potrebne jasne smjernice koje neće samo određivati pomaže li vježbanje, već i koje su vrste tjelesne aktivnosti prikladne za pojedine pacijente te kako ih učinkovito propisivati.
Istodobno upozoravaju da se tjelesnu aktivnost ne bi trebalo promatrati kao univerzalno rješenje niti očekivati da će bol u potpunosti nestati. Učinak ovisi o nizu pojedinačnih čimbenika, među kojima su zdravstveno stanje koje uzrokuje bol, tjelesna spremnost osobe i dosljednost u provođenju programa, piše Euronews.
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