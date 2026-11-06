Šest početničkih grešaka iz teretane i kako ih izbjeći

Ilustracija: PEXELS

Prvi tjedni u teretani često su presudni za stvaranje redovite navike vježbanja. Iako mnogi na početku imaju puno motivacije i žele što prije vidjeti rezultate, upravo pretjerivanje i pogrešan pristup treningu mogu dovesti do iscrpljenosti, bolova i ozljeda. Stručnjaci upozoravaju na šest čestih pogrešaka koje je najbolje izbjeći već na početku.

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Početak vježbanja često prati veliko uzbuđenje, no želja za brzim rezultatima može biti kontraproduktivna. Umjesto postupnog prilagođavanja tijela naporu, početnici nerijetko odmah treniraju preintenzivno, zanemaruju pravilnu tehniku i preskaču odmor. Posljedica je često gubitak motivacije, a ponekad i odustajanje od teretane.

Evo na što treba obratiti pozornost.

Previše treninga u kratkom vremenu

Jedna od najčešćih pogrešaka jest svakodnevno vježbanje do iznemoglosti već u prvom tjednu. Tijelo koje nije naviknuto na takvo opterećenje teško se oporavlja, zbog čega se mogu pojaviti jaka upala mišića, umor i iscrpljenost, prenosi Klix.ba.

Puno je bolje početi s dva do tri treninga tjedno, a intenzitet i opterećenje povećavati postupno, kako se tijelo bude prilagođavalo.

Preskakanje zagrijavanja

Dolazak u teretanu i odmah prelazak na dizanje utega nije dobra ideja. Nepripremljeni mišići i zglobovi izloženiji su ozljedama, pa je važno prije treninga odvojiti nekoliko minuta za zagrijavanje.

Lagano hodanje na traci ili vožnja sobnog bicikla, uz kružne pokrete ramenima, kukovima i zglobovima, pomoći će pripremiti tijelo za fizički napor.

Dizanje prevelikih težina

Početnici često pokušavaju podizati jednaku težinu kao iskusniji vježbači, no to može biti ozbiljna pogreška. Kad je opterećenje preveliko, tijelo počinje kompenzirati nepravilnim pokretima, pa umjesto željenih mišića nepotrebno opterećuje leđa, ramena i koljena.

Pravilan način izvođenja vježbe uvijek bi trebao imati prednost pred težinom utega. Najbolje je početi s manjim opterećenjem, usvojiti tehniku, a zatim postupno povećavati težinu.

Vježbanje bez konkretnog plana

Nasumično korištenje sprava i mijenjanje vježbi bez jasnog cilja često rezultira slabijim napretkom. Prije dolaska u teretanu dobro je imati barem osnovni plan koji uključuje odabrane vježbe, broj serija i ponavljanja.

Plan ne mora biti kompliciran, ali trebao bi obuhvatiti različite mišićne skupine i omogućiti praćenje napretka iz tjedna u tjedan.

Usredotočenost samo na jednu vrstu vježbi

Dok neki početnici većinu vremena provode na traci za trčanje, drugi se usredotočuju isključivo na trbušnjake ili vježbe za ruke. Takav pristup ne omogućuje ravnomjeran razvoj tijela.

Za bolju kondiciju i uravnoteženu tjelesnu spremu preporučuje se kombinirati kardioaktivnosti i trening snage. Pritom ne treba zanemariti noge, leđa i mišiće trupa.

Zanemarivanje odmora i oporavka

Napredak ne ovisi samo o vremenu provedenom u teretani. Mišići se oporavljaju i razvijaju tijekom odmora, zbog čega su kvalitetan san, redoviti obroci i dani bez treninga jednako važni kao i samo vježbanje.

Nedovoljan oporavak može usporiti rezultate, povećati umor i rizik od ozljeda. Zato odmor ne treba doživljavati kao izgubljeno vrijeme, nego kao važan dio svakog programa vježbanja.

Kad se obratiti treneru ili liječniku?

Za kraj, ako niste sigurni izvodite li neku vježbu pravilno, najbolje je zatražiti pomoć trenera u teretani. Nekoliko minuta stručnog objašnjenja može spriječiti usvajanje pogrešnih navika i potencijalne ozljede.

Osobama s kroničnim bolestima, srčanim tegobama ili ranijim ozljedama savjetuje se da se prije početka redovitog vježbanja posavjetuju s liječnikom.