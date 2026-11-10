od rešetki do stakla
Pećnica može zablistati bez skupih sredstava: Dva sastojka pomažu ukloniti tvrdokornu masnoću
Zagorene masnoće i ostaci hrane u pećnici mogu uzrokovati neugodne mirise, dimljenje tijekom pečenja, pa čak i utjecati na okus pripremljene hrane. No za temeljito čišćenje nisu nužna jaka kemijska sredstva. Dovoljno je nekoliko jednostavnih sastojaka, poput sode bikarbone, vode i alkoholnog octa.
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Stručnjaci upozoravaju da se u pećnici s nakupljenim masnoćama i ostacima hrane tijekom zagrijavanja može pojaviti dim, a neugodni mirisi mogu se prenijeti i na jela. Zbog toga je važno redovito održavati njezinu čistoću, prenosi Klix.ba.
Prema savjetima stručnjaka proizvođača kućanskih uređaja Maytag, pećnicu bi trebalo temeljito očistiti svaka tri do šest mjeseci, a i češće ako se tijekom pečenja nešto prolije ili zagori. Pritom preporučuju oprez s agresivnim kemijskim sredstvima jer njihovi ostaci i isparavanja mogu zaostati u unutrašnjosti uređaja.
Najprije očistite rešetke
Prije početka čišćenja pećnica mora biti potpuno hladna. Izvadite rešetke i potopite ih u veću posudu, sudoper ili kadu. Ako ih stavljate u kadu, na dno položite stare ručnike kako biste spriječili oštećenja.
Prelijte ih vrućom vodom tako da budu potpuno uronjene, a zatim dodajte pola šalice blagog deterdženta za pranje posuđa ili tri četvrtine do jedne šalice deterdženta za rublje.
Ostavite ih da se namaču najmanje dva sata, a ako su jako zaprljane, najbolje preko noći. Nakon toga ih izribajte četkom s čvršćim vlaknima, dobro isperite i osušite mekom krpom. Važno je da na njima ne ostane vlage kako biste smanjili mogućnost pojave hrđe.
Pasta od sode bikarbone za unutrašnjost pećnice
Za čišćenje unutrašnjosti pomiješajte pola šalice sode bikarbone s približno tri žlice vode. Trebali biste dobiti gustu pastu koju je lako razmazati.
Ispod vrata pećnice stavite stari ručnik kako biste zaštitili pod od mogućih kapljica. Pastu četkicom ili silikonskom lopaticom nanesite na dno, bočne stranice i unutarnju stranu vrata, ali zasad izbjegavajte staklo.
Ostavite da djeluje najmanje 20 minuta. Ako je pećnica jako prljava, pastu možete ostaviti nekoliko sati ili preko noći. Kod tvrdokornih zagorenih mrlja preporučuje se i dulje djelovanje, od 12 do 24 sata.
Nakon toga pastu poprskajte alkoholnim octom ili limunovim sokom te obrišite vlažnom krpom. Tvrdokorne ostatke možete pažljivo ukloniti plastičnom strugalicom. Po potrebi ponovite postupak dok ne uklonite svu sodu bikarbonu i nečistoće.
Kako očistiti staklo na vratima?
Za staklo na vratima potreban je poseban oprez. Neka sredstva mogu djelovati abrazivno i ostaviti ogrebotine na staklu.
Zbog toga za ovu površinu preporučuje toplu vodu, krpu od mikrovlakana i odgovarajuće sredstvo za čišćenje stakla.
Prije uporabe strugalice svakako provjerite upute proizvođača pećnice jer pojedini modeli imaju posebne zaštitne slojeve na staklu koji se mogu oštetiti.
Ako su vanjska vrata izrađena od nehrđajućeg čelika, za njih je najbolje koristiti sredstvo namijenjeno čišćenju takvih površina.
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