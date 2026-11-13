izbjegavaju konačan prekid
Zašto se sve više parova odlučuje na "tihi razvod"?
Ovisno o financijskoj situaciji ili dobi djece, neki parovi još nisu spremni na konačan prekid zajedničkog života.
Čak i kada se odvija sporazumno, razvod može biti iznimno težak. Financijski troškovi – odvjetničke naknade, selidba, uzdržavanje djece i bivšeg supružnika, da spomenemo samo neke – mogu biti golemi, a organizacijski izazovi prava noćna mora, osobito ako roditelji dijele skrbništvo nad djecom, piše Oprah Daily.
Tu je i emocionalni teret koji može potpuno iscrpiti čovjeka: priopćavanje vijesti obitelji i prijateljima, mjeseci, pa čak i godine pregovora ili sudskih postupaka te razdvajanje zajedničkih bankovnih računa i imovine.
Umjesto da se suoče s golemim promjenama koje donosi formalni razvod, neki parovi danas odlučuju okončati svoj odnos na mnogo tiši način.
Taj se fenomen naziva „tihi razvod”, a podrazumijeva situaciju u kojoj partneri više nisu emocionalno ni fizički povezani, ali su i dalje zakonski u braku.
Spavaju odvojeno, a seks i romantika potpuno su nestali iz njihova odnosa. Ipak, možda još uvijek žive zajedno, zajednički odgajaju djecu, odlaze na obiteljske odmore te dijele bankovne račune i kućanske troškove.
Tako taj fenomen opisuje Matt Lundquist, licencirani psihoterapeut i osnivač centra Tribeca Therapy.
Je li takav odnos preporučljiv? Bez obzira na to zanima li vas ova pojava, razmišljate li o takvom rješenju ili se možda već nalazite u tihom razvodu, a da toga niste ni svjesni, donosimo četiri stvari koje biste trebali znati.
1. Tihi razvod može biti financijska nužnost
Malo tko zapravo želi ostati u braku nakon što je odnos definitivno završio. No parovi koji se odlučuju na tihi razvod možda zbog financijskih okolnosti nemaju drugog izbora.
„Tu je stvarnost visokih troškova stanovanja”, kaže Lundquist. „Parovi kratkoročno ostaju zajedno jer si ne mogu priuštiti odvojeni život.”
Da, može biti neugodno kada bivši partner spava na kauču na razvlačenje, ali očekivati da će odmah moći preuzeti trošak mjesečne stanarine, osobito u trenutačnoj teškoj gospodarskoj situaciji, također nije realistično.
Lundquist dodaje da su jasne granice i otvorena komunikacija ključni kako bi takav životni aranžman funkcionirao.
„Razgovarajte kao odrasli ljudi. Možda se možete dogovoriti prema načelu 'ne pitaj, ne govori'”, predlaže. Pritom napominje da razgovor u prisutnosti terapeuta može biti vrlo koristan.
„Ili se možete dogovoriti da ćete odgoditi izlaske s drugim ljudima dok ne prijeđete u sljedeću fazu.”
2. Čest je i među parovima koji imaju djecu
Neki se parovi odlučuju na tihi razvod jer žele odgoditi potpuni prekid dok im djeca malo ne odrastu, primjerice dok ne budu pred odlaskom iz roditeljskog doma ili se potpuno ne osamostale, odnosno dok ne budu dovoljno zrela da lakše prihvate vijest o razvodu.
„Djeca su vrlo sklona razmišljanju u skladu s vlastitim željama”, kaže Lundquist.
Zato je razumljivo da se roditelji boje kako bi djeca prijateljski razgovor ili zagrljaj između roditelja koji više nisu zajedno mogla protumačiti kao znak da će se ponovno pomiriti, poput još jednog nastavka filma Zamka za roditelje.
Imajući to na umu, privremeni tihi razvod „može omogućiti partnerima da se emocionalno suoče s gubitkom odnosa i zajednički donesu odluke prije nego što ih podijele s djecom”, objašnjava Lundquist.
No šutnja nije pouzdan način zaštite dječjih osjećaja.
Lundquist upozorava da će djeca, odlučite li razdvajanje zadržati u tajnosti, prije ili poslije primijetiti promjenu u obiteljskoj atmosferi.
Osim toga, pitanje „Zašto više ne spavate u istoj sobi?” može biti posebno teško za roditelje.
Umjesto dugotrajnog skrivanja, preporučuje da si roditelji daju malo vremena kako bi prihvatili novu stvarnost, a zatim osmisle plan kako i kada djeci priopćiti vijest.
3. Ne morate svima reći što se događa
Tihi razvod privatna je stvar partnera.
No prekid odnosa težak je proces i, kako biste izbjegli prolaziti kroz njega potpuno sami, Lundquist preporučuje da u situaciju uključite nekoliko osoba kojima vjerujete i koje je važno obavijestiti.
Primjerice, informiranje dadilje ili učitelja može vam olakšati organizaciju preuzimanja djece ili ažuriranje podataka o osobama koje treba kontaktirati u hitnim slučajevima.
Najbolji prijatelji, roditelji ili braća i sestre mogu biti važni izvori emocionalne podrške i osobe kojima se možete povjeriti.
Terapeut vam također može pomoći da se nosite sa svim emocionalnim komplikacijama koje donosi prekid odnosa.
„Zaštitite sebe kao pojedince i razmislite o tome što je potrebno vašem odnosu”, kaže Lundquist.
Ako to znači da će vaša sestra, koja je sklona osuđivanju, posljednja doznati što se događa, neka bude tako.
4. Tihi razvod ne bi trebao zauvijek ostati tajna
Lundquist ističe da je tihi razvod teško održavati tijekom duljeg razdoblja, zbog brojnih emocionalnih i praktičnih razloga.
Uostalom, netko će prije ili poslije primijetiti da više ne spavate u istoj sobi.
„To ne znači nužno da je tihi razvod loša ideja. Kratkoročno može pomoći partnerima da prebrode tugu zbog završetka odnosa, prilagode se promjenama i međusobno se podržavaju tijekom tog procesa”, kaže.
No ključna je riječ – kratkoročno.
„Prekid odnosa je težak”, nastavlja Lundquist.
„Veza donosi određene prednosti koje nadilaze seks, ljubav, zajedničko roditeljstvo i novac. Tu su osjećaj zajedništva i osoba na koju se možete osloniti.”
Ipak, upozorava da tihi razvod ne biste trebali koristiti kao način zadržavanja poznate svakodnevice ili izbjegavanja suočavanja sa strahom od samoće.
Kada je moguće, najbolje je unaprijed odrediti vremenski okvir takvog aranžmana.
Na taj ćete način imati jasnu predodžbu o sljedećem koraku, umjesto da ostanete zarobljeni u tišini i odnosu koji je zapravo već završio.
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