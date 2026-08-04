PRESELILI IZ NEW YORKA
Stariji bračni par otišao na odmor u Italiju i odlučio ostati: "Nismo se htjeli vratiti, život nam je puno jeftiniji"
Nakon što su u Veneciji proslavili 50. godišnjicu braka, Tony Smarrelli i njegova supruga Francine odlučili su napustiti SAD i umirovljeničke dane provesti u Italiji, gdje su im životni troškovi znatno manji.
Oglas
Tony Smarrelli (74) i njegova supruga Francine (75), umirovljeni učitelji iz New Yorka, odlučili su svoje umirovljeničke dane provesti na potpuno drugačiji način. U lipnju 2023. proslavili su 50 godina braka u Veneciji, a tada su se dogovorili da se neće vratiti u Ameriku, već da će ostati u Italiji.
Dok su šetali Trgom svetog Marka, talijanski kvartet zasvirao je pjesmu "Malafemmina", što je Tonyja vratilo u djetinjstvo jer je njegov otac istu melodiju svake večeri puštao njegovoj majci. Taj emotivni trenutak bio je prekretnica – supružnici su poželjeli povezati se sa svojim talijanskim korijenima i započeti novi život na Mediteranu.
Nekoliko mjeseci kasnije, u studenom 2023., kupili su kuću u gradiću Scalea, a već u prosincu prodali su dom u Americi i zauvijek se preselili u Italiju.
Dva svijeta: SAD protiv Italije
Za kuću su izdvojili 150.000 eura, što je, kako kažu, u Americi nezamislivo povoljna cijena. Iako je bila useljiva, uložili su dodatni novac u renoviranje – okrečili su zidove, modernizirali vodovodne i električne instalacije, obnovili dvije kupaonice i kuhinju te zamijenili prozore i vrata.
"Ne bismo mogli priuštiti ovakav dom u SAD-u. Da smo željeli kuću na obali Kalifornije, morali bismo izdvojiti između milijun i dva milijuna dolara", objasnio je Tony.
Najviše su ih iznenadile razlike u troškovima života. U SAD-u su mjesečno trošili između 4.500 i 4.800 eura, dok sada u Italiji izdvajaju tek oko 1.000 eura.
Život u Italiji za trećinu američkih troškova
Njihova nova rutina uključuje dva do tri obroka u restoranu uz bocu vina, a ukupni mjesečni troškovi znatno su niži:
- Internet: 40 eura
- Dva mobilna telefona: 20 eura
- Struja i voda: 200 eura
- Plin: 75 eura
U usporedbi s tim, u Americi su samo za ratu kredita izdvajali 1.400 eura, članstvo u golf klubu stajalo ih je oko 1.000 eura mjesečno, dok su za televiziju i internet plaćali gotovo 400 eura.
"Naši prijatelji su rekli da je potrebno mnogo hrabrosti za selidbu u 74. godini, ali za nas je ovo bila samo promjena životnog stila – i to ona najbolja moguća", zaključio je Tony za CNN.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas