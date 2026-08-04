Stariji bračni par otišao na odmor u Italiju i odlučio ostati: "Nismo se htjeli vratiti, život nam je puno jeftiniji"

Tony Smarrelli (74) i njegova supruga Francine (75), umirovljeni učitelji iz New Yorka, odlučili su svoje umirovljeničke dane provesti na potpuno drugačiji način. U lipnju 2023. proslavili su 50 godina braka u Veneciji, a tada su se dogovorili da se neće vratiti u Ameriku, već da će ostati u Italiji.