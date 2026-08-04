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PRESELILI IZ NEW YORKA

Stariji bračni par otišao na odmor u Italiju i odlučio ostati: "Nismo se htjeli vratiti, život nam je puno jeftiniji"

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Nova.rs
|
04. kol. 2026. 22:44
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Ilustracija: Eugeniya Belova/Unsplash

Nakon što su u Veneciji proslavili 50. godišnjicu braka, Tony Smarrelli i njegova supruga Francine odlučili su napustiti SAD i umirovljeničke dane provesti u Italiji, gdje su im životni troškovi znatno manji.

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Tony Smarrelli (74) i njegova supruga Francine (75), umirovljeni učitelji iz New Yorka, odlučili su svoje umirovljeničke dane provesti na potpuno drugačiji način. U lipnju 2023. proslavili su 50 godina braka u Veneciji, a tada su se dogovorili da se neće vratiti u Ameriku, već da će ostati u Italiji.

Dok su šetali Trgom svetog Marka, talijanski kvartet zasvirao je pjesmu "Malafemmina", što je Tonyja vratilo u djetinjstvo jer je njegov otac istu melodiju svake večeri puštao njegovoj majci. Taj emotivni trenutak bio je prekretnica – supružnici su poželjeli povezati se sa svojim talijanskim korijenima i započeti novi život na Mediteranu.

Nekoliko mjeseci kasnije, u studenom 2023., kupili su kuću u gradiću Scalea, a već u prosincu prodali su dom u Americi i zauvijek se preselili u Italiju.

Dva svijeta: SAD protiv Italije

Za kuću su izdvojili 150.000 eura, što je, kako kažu, u Americi nezamislivo povoljna cijena. Iako je bila useljiva, uložili su dodatni novac u renoviranje – okrečili su zidove, modernizirali vodovodne i električne instalacije, obnovili dvije kupaonice i kuhinju te zamijenili prozore i vrata.

"Ne bismo mogli priuštiti ovakav dom u SAD-u. Da smo željeli kuću na obali Kalifornije, morali bismo izdvojiti između milijun i dva milijuna dolara", objasnio je Tony.

Najviše su ih iznenadile razlike u troškovima života. U SAD-u su mjesečno trošili između 4.500 i 4.800 eura, dok sada u Italiji izdvajaju tek oko 1.000 eura.

Život u Italiji za trećinu američkih troškova

Njihova nova rutina uključuje dva do tri obroka u restoranu uz bocu vina, a ukupni mjesečni troškovi znatno su niži:

  • Internet: 40 eura
  • Dva mobilna telefona: 20 eura
  • Struja i voda: 200 eura
  • Plin: 75 eura

U usporedbi s tim, u Americi su samo za ratu kredita izdvajali 1.400 eura, članstvo u golf klubu stajalo ih je oko 1.000 eura mjesečno, dok su za televiziju i internet plaćali gotovo 400 eura.

"Naši prijatelji su rekli da je potrebno mnogo hrabrosti za selidbu u 74. godini, ali za nas je ovo bila samo promjena životnog stila – i to ona najbolja moguća", zaključio je Tony za CNN.

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amerika italija tony smarrelli

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