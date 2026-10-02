Jedan neobičan trend među parovima mogao bi smanjiti svađe i stres u vezi

Iako naziv zvuči kao početak kraja, "razvod za stolom" (engl. food divorce) nema veze s rastankom. Riječ je o dogovoru u kojem partneri prestaju inzistirati na zajedničkim obrocima, osobito večeri pa svatko samostalno brine o vlastitoj prehrani - od kupnje namirnica i kuhanja do naručivanja hrane, i to u vrijeme koje mu odgovara, prenosi tportal. Tako ga za Real Simple opisuje psihologinja Brittany Woolford, suosnivačica savjetovališta Authentic Connections Therapy and Wellness.