razvod za stolom
Jedan neobičan trend među parovima mogao bi smanjiti svađe i stres u vezi
Zajednička večera godinama se smatrala temeljem skladne veze, no sve više parova odlučuje drukčije. "Razvod za stolom" zvuči dramatično, ali nema nikakve veze s prekidom - riječ je o dogovoru koji nekim parovima uklanja svakodnevne prepirke i pritisak oko obroka, a stručnjaci tvrde da vezi može čak i koristiti.
Iako naziv zvuči kao početak kraja, "razvod za stolom" (engl. food divorce) nema veze s rastankom. Riječ je o dogovoru u kojem partneri prestaju inzistirati na zajedničkim obrocima, osobito večeri pa svatko samostalno brine o vlastitoj prehrani - od kupnje namirnica i kuhanja do naručivanja hrane, i to u vrijeme koje mu odgovara, prenosi tportal. Tako ga za Real Simple opisuje psihologinja Brittany Woolford, suosnivačica savjetovališta Authentic Connections Therapy and Wellness.
Prema riječima Jenny Eden Berk, savjetnice za psihologiju prehrane, ova pojava dio je šireg trenda u kojem parovi traže više samostalnosti i sve češće preispituju očekivanje da baš sve moraju raditi zajedno.
Kad zajednička večera postane izvor stresa
Obiteljska večera za istim stolom donedavno je bila nepisano pravilo, no današnji ritam života često joj ne ide u prilog. Mnogi parovi imaju različite rasporede, apetite i prehrambene navike pa usklađivanje obroka postaje logistička glavobolja.
"U brojnim kućanstvima oba partnera rade puno radno vrijeme i, uz put do posla, nijedan ne stiže kući prije šest. Kuhanje nakon dugog dana nije opuštajući način povezivanja, nego često stvara još više stresa", ističe Woolford.
Obiteljska terapeutkinja Emily Longo podsjeća i da mnogi parovi već odavno jedu odvojeno, a da to nitko ne smatra neobičnim - primjerice oni koji se nose s invaliditetom, alergijama na hranu ili posve neusklađenim radnim vremenom.
Je li to crvena zastavica za vezu?
Woolford odvojene obroke sama po sebi ne vidi kao znak upozorenja. Kada svatko brine o vlastitoj hrani, oba partnera dobivaju ono što im zaista treba, a planiranje, kupnja i kuhanje ne padaju na leđa samo jednoj osobi. Problem nastaje tek kada je to dio šireg obrasca izbjegavanja i udaljavanja u vezi.
Longo objašnjava da se bliskost gradi kroz male, ponavljajuće rituale u kojima partneri jedno drugome, riječima i gestama, poručuju da su si važni. Obroci mogu biti jedan od tih trenutaka, ali nipošto jedini - jednako vrijedi i jutarnja kava, zajednička šetnja ili razgovor prije spavanja.
Koliko god zvučalo paradoksalno, ponekad manje zajedničkog vremena znači zdraviju vezu. Ako odvojeni obroci uklone napetost, to je bolje nego silom održavati ono što se smatra "normalnim" ili što "rade drugi parovi". "Parove ne povezuje sam ritual zajedničkog obroka, nego zajedničko vrijeme i pažnja", zaključuje Berk.
Ako se rasporedi nikako ne poklapaju, Berk predlaže zajednički zalogaj na kraju dana, kad su oboje kod kuće. Zdjela kokica pred televizorom može učiniti više nego što mislite.
Ključ je, kaže Longo, u otvorenom razgovoru o tome koji rituali još zbližavaju, a koji su postali izvor sukoba. Zdrava obitelj ne čuva svaku tradiciju po svaku cijenu, nego ih prilagođava kako se mijenjaju poslovi, rasporedi i potrebe.
"Par može jesti odvojeno i i dalje biti duboko povezan. Zabrinjavajući nisu odvojeni tanjuri, nego odvojeni životi", poručuje Longo.
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