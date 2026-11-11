Studentski rad ulazi u staž: Evo koliko bi vam to moglo povećati mirovinu

Riječ je o promjeni koja bi studentima omogućila da već tijekom studiranja počnu prikupljati mirovinski staž, i to bez dodatnih izdvajanja iz svoje zarade ili novih troškova za poslodavce. Najvažnija korist neće se osjetiti odmah, nego tek pri odlasku u mirovinu, kada bi dodatno priznate godine rada trebale povećati iznos mirovinskog primanja.