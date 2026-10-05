SAM ALTMAN
Tvorac ChatGPT-a: Svijet mora prihvatiti neke loše stvari za dobrobit umjetne inteligencije
Izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman rekao je da između njegove tvrtke i konkurentskog Anthropica i dalje postoji temeljna razlika u pogledu na regulaciju umjetne inteligencije.
U ekskluzivnom intervjuu za Politico ustvrdio je da koristi te tehnologije opravdavaju prihvaćanje određenih rizika te da bi umjetna inteligencija trebala ostati široko dostupna javnosti.
"Mislim da među nama postoji poprilična razlika", rekao je Altman.
Na pitanje u čemu se konkretno razilazi s Anthropicom i njegovim izvršnim direktorom Dariom Amodeijem, Altman je odgovorio prilično jasno.
"Mi vjerujemo da bi svijet trebao prihvatiti da će se događati i neke loše stvari za dobrobit umjetne inteligencije, kako bi mogao imati koristi od ove tehnologije i kako bi ljudi imali slobodu odlučivanja."
Anthropic se već dugo smatra najsnažnijim zagovornikom regulacije umjetne inteligencije unutar industrije, što je donedavno bilo u suprotnosti s blažim regulatornim pristupom koji je preferirao OpenAI. Međutim, razlike u pristupu dviju vodećih kompanija za umjetnu inteligenciju posljednjih su se mjeseci smanjile. OpenAI je počeo podržavati stroža pravila dok se istodobno suočava s nizom istaknutih hakerskih incidenata i nepredvidivim ponašanjem svojih modela.
Altman se prošlog mjeseca složio s Amodeijevim pozivom da se uspori razvoj najnaprednijih modela umjetne inteligencije. Njegova je kompanija, slijedeći Anthropic, podržala nove zakone na razini saveznih država koji propisuju strože sigurnosne zahtjeve od onih koje je proizvođač ChatGPT-a ranije podržavao.
Osvrnuo se na kritike Anthropicu
Riječ je o suptilnom zaokretu u odnosu na prethodnu strategiju OpenAI-ja prema saveznim državama. Lobisti OpenAI-ja nedavno su podržali i dvostranački prijedlog u Zastupničkom domu koji bi od vodećih kompanija za umjetnu inteligenciju zahtijevao uključivanje vanjskih stručnjaka za procjenu sigurnosti.
Unatoč približavanju stavova, Altman je pokušao istaknuti razliku između regulatornog pristupa svoje kompanije i onoga Anthropica, pritom se osvrnuvši na kritike o regulatornom zarobljavanju koje su tehnološki savjetnici bliski predsjedniku Donaldu Trumpu upućivali Anthropicu.
"Ne slažem se s tim, ali razumijem perspektivu ljudi koji kažu da će tehnologija postati toliko moćna i da je toliko opasna da bi je trebao imati samo jedan laboratorij u San Franciscu, koji će se pobrinuti da se ništa loše ne dogodi i na neki način odlučivati kako raspodijeliti njezine koristi", izjavio je Altman.
Takav je pristup nazvao "potpuno neprihvatljivim kompromisom" koji je u suprotnosti s "blažim regulatornim pristupom" koji zagovara OpenAI.
"Ne bih pristao na kompromis koji bi glasio: 'Pobrinut ćemo se da ne bude velikih hakerskih napada, da ne bude zloupotrebe ove tehnologije, da ne bude nikakvih prijevara ni svih ostalih loših stvari koje će se događati'. Jer mislim da će ljudi napraviti neusporedivo, višestruko više dobrih nego loših stvari."
Izvršni direktor OpenAI-ja poslije je dodao da ipak ne prihvaća "doista katastrofalne rizike", uključujući mogućnost "ozbiljnog gubitka kontrole nad umjetnom inteligencijom".
Upitan za komentar, glasnogovornik Anthropica rekao je da se njihovi "regulatorni prijedlozi odnose isključivo na najnaprednije modele". Kompanija je također uputila na Amodeijevu raspravu s jednim investicijskim menadžerom na društvenim mrežama u kolovozu, u kojoj se osvrnuo na kritike povezane s regulatornim zarobljavanjem i mogućim posljedicama za manje kompanije.
"Anthropic je svoje prijedloge politika uvijek sastavljao vrlo pažljivo. Vrlo se trudimo iznositi prijedloge koji stavljaju u nepovoljniji položaj, odnosno usporavaju, kompanije koje razvijaju najnaprednije modele umjetne inteligencije, a istodobno daju prednost manjim konkurentima", kazao je tada Amodei.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare