Tvorac ChatGPT-a: Svijet mora prihvatiti neke loše stvari za dobrobit umjetne inteligencije

"Ne slažem se s tim, ali razumijem perspektivu ljudi koji kažu da će tehnologija postati toliko moćna i da je toliko opasna da bi je trebao imati samo jedan laboratorij u San Franciscu, koji će se pobrinuti da se ništa loše ne dogodi i na neki način odlučivati kako raspodijeliti njezine koristi", izjavio je Altman.