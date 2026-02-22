"dok ne postanu pametni"
VIDEO / Direktor OpenAI-ja podsjeća da i "ljudi troše puno energije"
Izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman ovog je tjedna odlučio stati na kraj (barem po vlastitom mišljenju) zabrinutostima oko ekološkog otiska umjetne inteligencije, govoreći na događaju u organizaciji The Indian Expressa.
Brige oko potrošnje vode "potpuno lažne"
Altman — koji je u Indiji boravio povodom velikog AI summita — poručio je da su brige oko potrošnje vode „potpuno lažne“. Istina, priznao je, nekad je to bio stvaran problem „dok smo koristili evaporativno hlađenje u podatkovnim centrima“. No sada, uvjerava, razloga za paniku nema.
„Po internetu kruže tvrdnje poput: ‘Ne koristite ChatGPT, troši 17 galona (64 litre) vode po upitu’ ili tako nešto“, rekao je. „To je potpuno netočno, potpuno suludo, nema nikakve veze sa stvarnošću.“
Što se tiče energije, tu je ipak bio nešto prizemniji: „Razumno“ je, kaže, brinuti se o ukupnoj potrošnji energije — ne po pojedinom upitu, nego globalno, jer svijet sada koristi goleme količine umjetne inteligencije. Rješenje? „Vrlo brzo“ okretanje nuklearnoj energiji ili obnovljivim izvorima poput vjetra i sunca.
Budući da tehnološke kompanije nemaju zakonsku obvezu objavljivati točne podatke o potrošnji energije i vode, znanstvenici pokušavaju doći do procjena neovisnim istraživanjima. U međuvremenu, podatkovni centri sve se češće povezuju i s rastom cijena električne energije, piše TechCrunch.
I sincerely hope OpenAi goes down in flames.— Wall Street Mav (@WallStreetMav) February 21, 2026
Sam Altman really seems messed up in the head. https://t.co/WoDU6kmDUT
"I za treniranje čovjeka potrebno mnogo energije"
Novinar je, pozivajući se na raniji razgovor s Billom Gatesom, pitao je li točno da jedan upit ChatGPT-u troši energije koliko i 1,5 punjenje iPhone baterije. Altman je to glatko odbacio: „Nema šanse da je to i približno toliko.“
Posebno ga, čini se, iritiraju usporedbe koje stavljaju energiju potrebnu za treniranje AI modela nasuprot energiji koju čovjek potroši da odgovori na jedno pitanje.
„I za treniranje čovjeka potrebno je mnogo energije“, rekao je. „Treba vam oko 20 godina života i sva hrana koju pojedete u tom razdoblju da biste postali pametni. A prije toga bila je potrebna evolucija 100 milijardi ljudi koji su naučili kako ne biti pojedeni od predatora i kako shvatiti znanost — da bi nastali vi.“
Drugim riječima, ako već uspoređujemo, onda — smatra Altman — treba usporediti energiju koju AI potroši da odgovori na pitanje nakon što je istreniran, s energijom koju čovjek potroši za isto. I prema toj računici, sugerira, umjetna inteligencija je već vrlo vjerojatno energetski učinkovitija.
Cijeli intervju dostupan je na YouTubeu, a dio o vodi i energiji počinje oko 26:35 — za sve koji žele provjeriti koliko je stvarnost doista „potpuno suluda“.
