Povijesni podvig: AI razbila "neprobojnu" Napoleonovu šifru u kojoj se spominje i Dalmacija

"Dodajte tome dalmatinski korpus, ne računajući rezerve koje se organiziraju posvuda u pozadini, i vidjet ćete da će Austrija biti napadnuta odjednom sa svih strana. Ona stoga srlja u svoju propast. Kada primite zapovijed za marš, ne smijete dopustiti da vas zastraši nekoliko vojnika ili okupljena svjetina.”