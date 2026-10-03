ZA SAMO ŠEST SATI
Povijesni podvig: AI razbila "neprobojnu" Napoleonovu šifru u kojoj se spominje i Dalmacija
Inženjer je pomoću umjetne inteligencije dešifrirao vojnu šifru iz Napoleonova doba koja je bila neriješena više od dva stoljeća i to za samo šest sati, prenose agencije.
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Umjetna je inteligencija prvi put u više od 200 godina dešifrirala pismo napisano po nalogu Napoleona Bonapartea.
Pismo nije osobno napisao Napoleon, nego potječe iz stožera potkralja Italije Eugènea de Beauharnaisa.
Riječ je o šifriranom izvješću o rasporedu postrojbi koje je po Napoleonovu nalogu proslijeđeno francuskom generalu Augusteu de Marmontu.
Kako je dekodirana Napoleonova šifra
Inženjer u tvrtki za kibernetičku sigurnost SentinelOne, Carter Church, objavio je na društvenim mrežama da je model GPT-6 Astra tvrtke OpenAI dešifrirao šifrirano pismo iz 1809. godine poslano generalu Marmontu.
Model umjetne inteligencije transkribirao je sliku kako bi razbio šifru za otprilike šest sati, rekao je Church.
"Astra je sliku dimenzija 1202 puta 1836 piksela podijelila na redove, pročitala znakove, odlučila kojih je 175 ručno nacrtanih oznaka isti znak napisan dvaput te je tek tada započela razbijanje šifre”, napisao je Church u objavi na blogu.
Nekoliko je istraživača tijekom desetljeća pokušalo rekonstruirati sadržaj dokumenta, ali nitko nije objavio da ga je u cijelosti dešifrirao.
Astra je to uspjela, uključujući transkripciju slike, analizu homofonske supstitucijske šifre, pisanje koda i uspoređivanje povijesnih zapisa.
Tekst je otkrio položaje bavarskih, poljskih i francuskih snaga, prenosi Euronews.
Što je pisalo u Napoleonovoj poruci
Godine 1809. Europa se približavala ratu. Austrija se pripremala za borbu protiv Francuske, dok je velik dio francuskih snaga i dalje bio vezan u Španjolskoj. General Marmont, koji je zapovijedao francuskim postrojbama u Dalmaciji, bio je u opasnosti od izolacije ako Austrija napadne.
Napoleon je 16. ožujka zapovijedio Eugèneu da obavijesti Marmonta o položajima glavnih francuskih i savezničkih snaga, uz napomenu da poruka mora biti "napisana šifrom” i da je mora nositi pouzdani časnik.
"Rusi marširaju protiv Austrije, a vojska Furlanije danas broji 80 tisuća ljudi”, stoji u dokumentu.
"Dodajte tome dalmatinski korpus, ne računajući rezerve koje se organiziraju posvuda u pozadini, i vidjet ćete da će Austrija biti napadnuta odjednom sa svih strana. Ona stoga srlja u svoju propast. Kada primite zapovijed za marš, ne smijete dopustiti da vas zastraši nekoliko vojnika ili okupljena svjetina.”
Upotrijebivši dešifrirane podatke o broju vojnika, časničkim dužnostima i položajima postrojbi, Church je ponovno datirao dokument na kraj ožujka 1809. godine, oko dva tjedna prije nego što su austrijske snage pokrenule ofenzivu.
Church je 18. rujna objavio svoj cjeloviti istraživački rad, uključujući transkripciju, tablice šifara i skripte koje drugima omogućuju reprodukciju rezultata.
Prema Churchovim riječima, Satoshi Tomokiyo, istraživač iz Tokija koji vodi platformu Cryptiana, pregledao je rješenje i označio zapis kao "riješeno”.
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