Otkazana objava novog modela umjetne inteligencije: "Više obmanjuje nego prethodnici"

"Iako je (GPT-6.1 Astra) pokazao napredak u područjima poput 'lijenosti' modela, nije posve dosegnuo cilj kad je riječ o zadržavanju unutar područja primjene i odobrenja niti kad je riječ o tome kako korisniku komunicira vrste radnji koje je obavio", rekla je Saachi Jain, čelnica odjela za sigurnost OpenAI-ja.