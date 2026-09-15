Marko Ljutica /Nova.rs

Studenti i predstavnici njihove izborne liste predstavili su program od 11 točaka za koji tvrde da bi trebao dovesti do oporavka Srbije. Program je podijeljen u tri cjeline, a cilj je, kako navode, zaustaviti pljačku, vratiti nezakonito stečen novac u proračun te ga usmjeriti u obrazovanje i gospodarstvo

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Prvi dio programa usmjeren je na borbu protiv korupcije i političkog utjecaja na institucije. Studenti predlažu osnivanje Specijalne tužiteljske policije koja bi samostalno istraživala korupciju i uhićivala odgovorne bez političkih opstrukcija.

Traže i temeljitu kontrolu rada MUP-a, udaljavanje dužnosnika i policajaca povezanih s mafijom te otkaze policajcima koji su, kako tvrde, kršili zakon tijekom postupanja prema studentima i građanima.

"Srbija ili mafija"

Predlažu zakon o podrijetlu i oduzimanju nezakonito stečene imovine, lustraciju javnih dužnosnika te jačanje Porezne uprave kako bi se ispitala njihova imovina i nezakonito stečen novac vratio u proračun.

Program predviđa i potpunu transparentnost javne nabave, objavu svih ugovora i natječaja te reviziju netransparentnih i preplaćenih infrastrukturnih projekata.

Kada je riječ o medijima, studenti traže depolitizaciju REM-a i RTS-a, utvrđivanje odgovornosti za diskriminaciju i govor mržnje te oduzimanje i novu dodjelu nacionalnih frekvencija, javlja N1 Srbija.

Besplatni udžbenici i potpora domaćem gospodarstvu

Drugi dio programa, nazvan "U znanju je moć", predviđa ukidanje stranačkog zapošljavanja u javnom sektoru i uvođenje strogih natječaja za vodeće pozicije u javnim poduzećima.

Studenti obećavaju besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih i srednjih škola, neovisno o mjestu prebivališta, kao i dostupnije stručne ekskurzije i izvannastavne aktivnosti.

Planiraju i povezivanje sveučilišta i instituta s gospodarstvom te snažnije potpore startupovima, inovacijama, domaćim poduzetnicima i poljoprivrednicima.

Ugovor na neodređeno nakon godinu dana

Treći dio programa, "Srbija raste s nama", uključuje izmjene Zakona o radu kojima bi se maksimalno trajanje ugovora na određeno smanjilo s 24 na 12 mjeseci.

Studenti najavljuju i borbu protiv monopola uvozničkih lobija te zaštitu poljoprivrednog zemljišta i vode kao nacionalnih dobara.

Za mlade parove i zaposlene u deficitarnim zanimanjima, posebno prosvjeti i zdravstvu, predlažu stanove s povoljnim najmom i mogućnošću otkupa te porezne olakšice.

Program uključuje i državnu kontrolu te znatno smanjenje cijena lijekova, obnovu seoskih ambulanti i domova zdravlja te zapošljavanje mladih liječnika i medicinskih tehničara kako bi osnovna zdravstvena zaštita bila dostupna u svim dijelovima Srbije.