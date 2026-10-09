Katie Wiles
FOTO / Kći šefice Trumpova ureda fotografirala se s ministrom Republike Srpske na streljani
Katie Wiles, kći Susie Wiles, predstojnice ureda američkog predsjednika Donalda Trumpa, sredinom kolovoza boravila je u Republici Srpskoj, gdje se fotografirala s puškom uz ministra unutarnjih poslova tog entiteta Željka Budimira. Fotografija se proširila društvenim mrežama, a američki CBS News potvrdio je njezinu autentičnost.
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Fotografiju je objavila konzervativna albansko-američka aktivistica Evi Kokalari, navodeći da je nastala u kolovozu. Na njoj Katie Wiles drži pušku i pozira uz Budimira na streljani. Čini se da je riječ o snimci zaslona objave s njezina privatnog profila na Instagramu, uz opis "uglavnom posao + malo ozbiljne zabave".
Fotografija nastala na streljani
CBS News autentičnost fotografije provjerio je uspoređujući je sa satelitskim snimkama i ranijim objavama sa streljane na kojoj je nastala. I položaj sunca upućuje na to da je snimljena tijekom ljeta, prenosi portal Index.
Riječ je o streljani RIS na sjeveru Republike Srpske, koju Budimir redovito posjećuje, prema pisanju bosanskohercegovačkih medija.
.@POTUS should not consult with @SusieWiles47 on matters concerning Chris LaCivita, James Blair (both Susie Wiles’ guys) and Bosnia and Herzegovina, since Susie’s daughter, @KatieWiles0303, is also involved in these insane lobbying activities with pro Russian Dodik. People from the region are reporting to me that Katie Wiles has been working for months for @MiloradDodik, and there’s a huge conflict of interest here. This would explain why Željka Cvijanović, the Serbian candidate who “won” the Presidential election a few days ago in Bosnia, was at the White House on September 21st, meeting with Susie Wiles and taking pictures that she used for her election a few days ago. This raises serious questions about interference in a foreign election, and it is absolutely wrong, especially since President Trump clearly has no knowledge of what was going on. These photos of Susie Wiles’ daughter in Republika Srpska are from last August.— Evi (@evikokalari) October 7, 2026
Katie Wiles partnerica je u washingtonskog lobističkoj tvrtki Continental Strategy, koja se početkom 2026. registrirala za lobiranje u ime Republike Srpske. Njezin boravak u tom entitetu zato je privukao dodatnu pozornost.
Iz tvrtke su potvrdili da je Wiles sredinom kolovoza dva dana provela u Bosni i Hercegovini, ali tvrde da njezin dolazak nije bio povezan s lobiranjem za Republiku Srpsku.
"Katie Wiles posjetila je zemlju sredinom kolovoza na dva dana s američkom tvrtkom koja je bila pozvana izraditi studiju izvedivosti u regiji", rekao je glasnogovornik Continental Strategyja. Dodao je da Wiles toj tvrtki više od dvije godine pruža podršku u području strateških komunikacija.
Prema tvrdnjama njezina poslodavca, Katie Wiles nije razgovarala ni s jednim dužnosnikom američke vlade o Republici Srpskoj.
Lobistička tvrtka povezana s Trumpovim krugom
Za lobiranje u ime Republike Srpske u Continental Strategyju registriran je Alejandro Garcia, bivši zamjenik političkog direktora Trumpove predsjedničke kampanje. Iz tvrtke tvrde da je upravo on jedini njihov predstavnik koji je kontaktirao američku vladu u vezi s tim entitetom.
Slučaj je dodatno zanimljiv jer se Susie Wiles prošlog mjeseca sastala sa Željkom Cvijanović, bliskom saveznicom Milorada Dodika. Bijela kuća poručila je da je sastanak dogovorio Garcia, a ne Katie Wiles, te da Susie Wiles sa svojim kćerima ne razgovara o poslovnim pitanjima.
Trump se distancira od suradnika
Dodatnu pozornost izazvao je i angažman Jamesa Blaira i Chrisa LaCivite, koji su, prema pisanju The New York Timesa, prošlog tjedna boravili u Republici Srpskoj i pomagali Dodikovoj stranci u kampanji.
Trump je nakon tih navoda izjavio da ne zna za koga su radili te da bi ih otpustio ako bi se pokazalo da postoji sukob interesa. Naknadno je ublažio izjavu, poručivši da su Blair i LaCivita neovisni konzultanti koji ne rade izravno za njega te da nije upoznat s identitetom njihovih klijenata.
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