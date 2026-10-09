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Katie Wiles

FOTO / Kći šefice Trumpova ureda fotografirala se s ministrom Republike Srpske na streljani

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09. lis. 2026. 14:22
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Wiles RS X/evikokalari
X/evikokalari

Katie Wiles, kći Susie Wiles, predstojnice ureda američkog predsjednika Donalda Trumpa, sredinom kolovoza boravila je u Republici Srpskoj, gdje se fotografirala s puškom uz ministra unutarnjih poslova tog entiteta Željka Budimira. Fotografija se proširila društvenim mrežama, a američki CBS News potvrdio je njezinu autentičnost.

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Fotografiju je objavila konzervativna albansko-američka aktivistica Evi Kokalari, navodeći da je nastala u kolovozu. Na njoj Katie Wiles drži pušku i pozira uz Budimira na streljani. Čini se da je riječ o snimci zaslona objave s njezina privatnog profila na Instagramu, uz opis "uglavnom posao + malo ozbiljne zabave".

Fotografija nastala na streljani

CBS News autentičnost fotografije provjerio je uspoređujući je sa satelitskim snimkama i ranijim objavama sa streljane na kojoj je nastala. I položaj sunca upućuje na to da je snimljena tijekom ljeta, prenosi portal Index.

Riječ je o streljani RIS na sjeveru Republike Srpske, koju Budimir redovito posjećuje, prema pisanju bosanskohercegovačkih medija.

Katie Wiles partnerica je u washingtonskog lobističkoj tvrtki Continental Strategy, koja se početkom 2026. registrirala za lobiranje u ime Republike Srpske. Njezin boravak u tom entitetu zato je privukao dodatnu pozornost.

Iz tvrtke su potvrdili da je Wiles sredinom kolovoza dva dana provela u Bosni i Hercegovini, ali tvrde da njezin dolazak nije bio povezan s lobiranjem za Republiku Srpsku.

"Katie Wiles posjetila je zemlju sredinom kolovoza na dva dana s američkom tvrtkom koja je bila pozvana izraditi studiju izvedivosti u regiji", rekao je glasnogovornik Continental Strategyja. Dodao je da Wiles toj tvrtki više od dvije godine pruža podršku u području strateških komunikacija.

Prema tvrdnjama njezina poslodavca, Katie Wiles nije razgovarala ni s jednim dužnosnikom američke vlade o Republici Srpskoj.

Lobistička tvrtka povezana s Trumpovim krugom

Za lobiranje u ime Republike Srpske u Continental Strategyju registriran je Alejandro Garcia, bivši zamjenik političkog direktora Trumpove predsjedničke kampanje. Iz tvrtke tvrde da je upravo on jedini njihov predstavnik koji je kontaktirao američku vladu u vezi s tim entitetom.

Slučaj je dodatno zanimljiv jer se Susie Wiles prošlog mjeseca sastala sa Željkom Cvijanović, bliskom saveznicom Milorada Dodika. Bijela kuća poručila je da je sastanak dogovorio Garcia, a ne Katie Wiles, te da Susie Wiles sa svojim kćerima ne razgovara o poslovnim pitanjima.

Trump se distancira od suradnika

Dodatnu pozornost izazvao je i angažman Jamesa Blaira i Chrisa LaCivite, koji su, prema pisanju The New York Timesa, prošlog tjedna boravili u Republici Srpskoj i pomagali Dodikovoj stranci u kampanji.

Trump je nakon tih navoda izjavio da ne zna za koga su radili te da bi ih otpustio ako bi se pokazalo da postoji sukob interesa. Naknadno je ublažio izjavu, poručivši da su Blair i LaCivita neovisni konzultanti koji ne rade izravno za njega te da nije upoznat s identitetom njihovih klijenata.

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Teme
katie wiles republika srpska susie wiles željko budimir

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