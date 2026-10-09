FOTO / Kći šefice Trumpova ureda fotografirala se s ministrom Republike Srpske na streljani

Trump je nakon tih navoda izjavio da ne zna za koga su radili te da bi ih otpustio ako bi se pokazalo da postoji sukob interesa. Naknadno je ublažio izjavu, poručivši da su Blair i LaCivita neovisni konzultanti koji ne rade izravno za njega te da nije upoznat s identitetom njihovih klijenata.