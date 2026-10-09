Dodikova kći žestoko napala Trumpovu aktivisticu: "Bolesna si žena. Da ima pravde..."

"Oglasili su se svi oni koji godinama lobiraju za probošnjačku politiku i šire njihovu antisrpsku propagandu te uzimaju ogroman novac za to. Christiane Amanpour, pored ostalih provjerenih srbomrzaca, vode još jednu u nizu orkestriranih kampanja po oprobanom receptu", napisala je na društvenoj mreži X.