IZVRIJEĐALA JU
Dodikova kći žestoko napala Trumpovu aktivisticu: "Bolesna si žena. Da ima pravde..."
Kći Milorada Dodika, Gorica, na društvenim mrežama žestoko se obračunala s američkom konzervativnom aktivisticom Evi Kokalari, nakon što su kritike na račun njezina oca i njegovih veza s Trumpovim suradnicima izazvale novu polemiku.
Afera oko angažmana dvojice političkih stratega bliskih američkom predsjedniku Donaldu Trumpu u izbornoj kampanji Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika izazvala je niz reakcija i na društvenim mrežama. U raspravu se uključila i Dodikova kći Gorica, koja je kritičare svojeg oca optužila za širenje antisrpske propagande.
Slučaj je privukao pozornost američke javnosti nakon što je New York Times objavio da su Chris LaCivita i James Blair, koji su imali važne uloge u Trumpovoj pobjedničkoj predsjedničkoj kampanji 2024. godine, savjetovali Dodikov SNSD uoči izbora u Bosni i Hercegovini.
Njihov angažman izazvao je nezadovoljstvo dijela republikanaca jer se odvijao u vrijeme intenzivnih priprema za američke izbore za Kongres. Gorica Dodik reagirala je na kritike, nastojeći osporiti tvrdnje da je suradnja američkih stratega s njezinim ocem sporna.
Optužila kritičare za orkestriranu kampanju
Dodikova kći ustvrdila je da iza napada na njezina oca stoje ljudi koji već godinama zagovaraju bošnjačku politiku, prenosi Tportal.
"Oglasili su se svi oni koji godinama lobiraju za probošnjačku politiku i šire njihovu antisrpsku propagandu te uzimaju ogroman novac za to. Christiane Amanpour, pored ostalih provjerenih srbomrzaca, vode još jednu u nizu orkestriranih kampanja po oprobanom receptu", napisala je na društvenoj mreži X.
Aktivistici poručila da bi trebala završiti u zatvoru: "Ti si bolesna žena..."
Najžešće se sukobila s Evi Kokalari, američkom konzervativnom aktivisticom albanskog podrijetla koja je povezana s pokretom MAGA. Kokalari je kritizirala Dodika zbog odnosa s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i veza s proruskim političkim krugovima.
Gorica Dodik uzvratila joj je osobnim uvredama.
"Ti si bolesna žena puna mržnje i trebaš na liječenje. Da ima pravde, završila bi u zatvoru za sve laži što pišeš o Miloradu", poručila je.
Kada je Kokalari ponovno upozorila na Dodikove veze s Rusijom, njegova je kći takve tvrdnje nazvala "propagandom iz ere Joea Bidena". U nastavku prepirke aktivisticu je nazvala i "Bidenovom pudlicom".
Objavljivala snimke iz rata u BiH
Gorica Dodik nije se zaustavila na sukobu s američkom aktivisticom. Tijekom noći na društvenim mrežama objavljivala je fotografije i videosnimke povezane s ratom u Bosni i Hercegovini, tvrdeći da prikazuju "muslimanske ekstremiste".
Podijelila je i snimku napada na američko veleposlanstvo u Sarajevu iz 2011. godine. "Ako niste vidjeli, ovo je jedan vaš koji je napao ambasadu", napisala je odgovarajući jednom korisniku X-a.
U drugim objavama tvrdila je da bošnjački politički krugovi plaćaju lobiste kako bi širili negativnu sliku o njezinu ocu.
Odbacila je i optužbe da Dodik svojim političkim djelovanjem ugrožava Daytonski mirovni sporazum.
"To su oni koji ne poštuju Dayton, njih braniš. Milorad je uvijek pozivao na poštovanje Daytona", napisala je.
Slučaj izazvao napetosti među republikancima
New York Times objavio je da su Chris LaCivita i James Blair, dvojica političkih stratega povezanih s Trumpom, navodno dobili stotine tisuća dolara za savjetovanje Dodikova SNSD-a.
Nakon što su informacije objavljene, Trump se javno ogradio od njihovih privatnih angažmana, istaknuvši da je riječ o vanjskim konzultantima koji mogu raditi i za druge klijente. Najavio je i da će prekinuti suradnju s njima ako se utvrdi sukob interesa.
Politico je potom izvijestio da je slučaj izazvao napetosti unutar republikanskih krugova te da Trump nije bio upoznat s putovanjem svojih suradnika u Bosnu i Hercegovinu.