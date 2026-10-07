NYT otkriva veze Trumpova kruga i Republike Srpske: Dodikovi su im platili milijune dolara

Blairu i LaCiviti isplaćene su stotine tisuća dolara, svakome pojedinačno, preko odvjetničkog ureda sa sjedištem u Washingtonu koji je angažirala Vlada Republike Srpske kako bi joj pružao savjete o pitanjima povezanima s glasovanjem, rekla su dva izvora upoznata s angažmanom. Naveli su da su radili za Vladu, a ne za nacionalističku stranku koja njome upravlja, premda su, prema ocjeni autora članka, one u praksi gotovo jedno te isto.