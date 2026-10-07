MAGA INC. NA BALKANU
NYT otkriva veze Trumpova kruga i Republike Srpske: Dodikovi su im platili milijune dolara
James Blair i Chris LaCivita, koji vode Trumpovu kampanju za izbore za Kongres, otputovali su u Republiku Srpsku kako bi pružili savjete vezane uz izbore.
Dok je predsjednik Donald Trump prošlog tjedna putovao diljem zemlje pokušavajući pomoći svojoj stranci da izbjegne težak poraz na izborima za Kongres sljedećeg mjeseca, dvojica njegovih najvažnijih političkih savjetnika bila su na Balkanu, pomažući vlastima sklonima Rusiji koje nastoje učvrstiti svoju moć.
James Blair i Chris LaCivita, koji vode skupu oglašivačku kampanju Trumpove političke organizacije za izbore za Kongres, proveli su dio posljednjih nekoliko dana u Republici Srpskoj, entitetu u Bosni i Hercegovini, uoči tamošnjih izbora održanih u nedjelju, rekla su četiri izvora upoznata s njihovim putovanjem. Zatražili su anonimnost jer nisu bili ovlašteni govoriti o njihovu angažmanu na Balkanu.
Taj je angažman najnoviji primjer Trumpovih savjetnika koji zarađuju pružajući usluge krajnje desnim političarima u inozemstvu, koji nastoje pridobiti naklonost američkog predsjednika dok istodobno prkose međunarodnoj zajednici, piše The New York Times.
Plaćala ih Vlada RS-a
Blairu i LaCiviti isplaćene su stotine tisuća dolara, svakome pojedinačno, preko odvjetničkog ureda sa sjedištem u Washingtonu koji je angažirala Vlada Republike Srpske kako bi joj pružao savjete o pitanjima povezanima s glasovanjem, rekla su dva izvora upoznata s angažmanom. Naveli su da su radili za Vladu, a ne za nacionalističku stranku koja njome upravlja, premda su, prema ocjeni autora članka, one u praksi gotovo jedno te isto.
Pod kontrolom te stranke Republika Srpska približila se ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, dok je istodobno trošila znatna sredstva pokušavajući pridobiti Trumpa i njegove pristaše.
Trumpovi saveznici promovirali su prihvaćanje kršćanskog konzervativizma te stranke i njezino protivljenje pridruživanju Europskoj uniji. Uoči nedjeljnih izbora stranka je upozoravala da bi njezin ostanak na vlasti mogao biti ugrožen uvođenjem glasačkih strojeva, poput onih koje Trump i njegovi saveznici i dalje neutemeljeno okrivljuju za njegov poraz na američkim predsjedničkim izborima 2020. godine.
Tijekom glasovanja u nedjelju zabilježena su određena kašnjenja i tehnički problemi. Nacionalistička stranka ipak je uvjerljivo pobijedila.
Kad MAGA Inc. radi za Dodika
U pobjedničkom govoru kasno u nedjelju Milorad Dodik, čelnik stranke i donedavno predsjednik Republike Srpske, kojeg New York Times opisuje kao autokratskog, zahvalio je Putinu na potpori te Trumpovoj pobjedi 2024. pripisao stvaranje povoljnog političkog okruženja, prema medijskim izvješćima.
Vlada Republike Srpske nije odgovorila na zahtjeve za komentar o angažmanu dvojice Trumpovih savjetnika ni o iznosima koji su im isplaćeni.
James Blair bio je zamjenik predstojnice osoblja Bijele kuće, dok je Chris LaCivita bio jedan od voditelja Trumpove predsjedničke kampanje 2024. godine. Obojica sada rade za MAGA Inc., super PAC koji podržava Trump.
Nije neuobičajeno da politički konzultanti, odvjetnici i lobisti povezani s američkim predsjednicima svoje usluge nude stranim vladama i političkim kampanjama.
Ipak, značajno je da se putovanje u Republiku Srpsku, s kojeg su se Blair i LaCivita vratili u ponedjeljak, dogodilo upravo u trenutku kada obojica imaju ključne uloge u nastojanjima Trumpova tima da ograniči dobitke demokrata i sačuva republikansku kontrolu nad Kongresom.
Ključni Trumpovi suradnici za izbore za Kongres
Blair, koji je bio politički direktor Trumpove kampanje 2024., u proljeće je napustio mjesto zamjenika predstojnice osoblja Bijele kuće kako bi preuzeo vodstvo MAGA Inc.-a, super PAC-a koji podržava Trump. Očekuje se da će ta organizacija potrošiti velika sredstva na pomoć republikanskim kandidatima, a krajem kolovoza na raspolaganju je imala 415 milijuna dolara.
LaCivita, koji je bio jedan od voditelja Trumpove kampanje 2024., viši je savjetnik MAGA Inc.-a.
Alex Pfeiffer, glasnogovornik MAGA Inc.-a, odbio je komentirati putovanje na Balkan. No rekao je da su Blair i LaCivita tijekom putovanja ostali potpuno uključeni u aktivnosti super PAC-a vezane uz izbore za Kongres.
"James i Chris u subotu ujutro održali su timski sastanak s voditeljima izbornih utrka kako bi analizirali najnovije podatke iz istraživanja javnog mnijenja", rekao je Pfeiffer u tekstualnoj poruci.
Njih dvojica nisu jedini Trumpovi saveznici koji su prihvatili novac za pružanje pomoći vlastima Republike Srpske.
Više od četiri milijuna dolara iz Banja Luke
Lobistima i političkim operativcima povezanima s Trumpom i njegovim republikanskim saveznicima Vlada Republike Srpske od početka prošle godine isplatila je više od četiri milijuna dolara, pokazuju dokumenti podneseni američkom Ministarstvu pravosuđa.
Ta kampanja utjecaja ostvarila je veliki uspjeh krajem prošle godine, kada je Trumpova administracija ukinula sankcije Dodiku, članovima njegove obitelji i njegovim suradnicima.
Sankcije Dodiku prvi su put uvedene posljednjih dana administracije Baracka Obame. Ostale su na snazi tijekom prve Trumpove administracije, a dodatno su proširene tijekom administracije Joea Bidena.
Bile su uvedene kao kazna Dodiku zbog djelovanja kojim je, prema američkim vlastima, potkopavao Daytonski mirovni sporazum koji su podržale Sjedinjene Države. Sporazum potpisan 1995. okončao je krvave sukobe iz 1990-ih između Bošnjaka, Srba i Hrvata u bivšoj Jugoslaviji. Njime je Republika Srpska, u kojoj većinu stanovništva čine Srbi, uspostavljena kao jedan od dva entiteta u Bosni i Hercegovini. Uspostavljeno je i tročlano Predsjedništvo BiH, koje čine članovi iz reda Srba, Bošnjaka i Hrvata. Dodikova stranka na nedjeljnim je izborima zadržala srpsko mjesto u Predsjedništvu.
"Trump Balkana"
Dodik je desetljećima dominantna politička figura u Republici Srpskoj. Nekad smatran umjerenim političarem od kojeg se očekivalo smanjivanje međuetničkih napetosti, s vremenom je uglavnom izgubio naklonost međunarodne zajednice dok se sve snažnije okretao srpskom nacionalizmu i Moskvi.
Dodikovi saveznici pokušavaju ga prikazati kao svojevrsnog "Trumpa Balkana". Predstavljaju ga kao žrtvu političkih progona sličnih onima za koje Trump tvrdi da su bili usmjereni protiv njega i njegovih saveznika te kao političara spremnog sklapati unosne poslove s Washingtonom.
NYT podsjeća da je Dodik osuđen pred Sudom Bosne i Hercegovine zbog nepoštivanja odluka međunarodne institucije zadužene za nadzor provedbe Daytonskog sporazuma, što je rezultiralo njegovim uklanjanjem s mjesta predsjednika Republike Srpske prošle godine i zabranom obavljanja dužnosti.
"Politički su ojačali Dodika"
No potpora Trumpovih saveznika i ukidanje sankcija pomogli su Dodiku i njegovoj stranci da izdrže domaće i međunarodne pritiske koji su mogli oslabiti njegov položaj, rekao je Adnan Ćerimagić, analitičar European Stability Initiativea, think tanka sa sjedištem u Berlinu.
"Ne samo da mu je to dalo legitimitet među biračima njegove stranke nego ga je i politički ojačalo u odnosu na kritičare i unutar zemlje i izvan nje", rekao je Ćerimagić.
Podsjetio je da je Trumpov najstariji sin Donald Trump Jr. u travnju posjetio Republiku Srpsku kao gost Dodikova sina, što je protumačeno kao znak potpore. Željka Cvijanović, članica Dodikove stranke čiji je ostanak na srpskom mjestu u Predsjedništvu BiH potvrđen na nedjeljnim izborima, prošlog se mjeseca u Bijeloj kući sastala sa Susie Wiles, predstojnicom osoblja predsjednika Trumpa.
Sastanak je organizirao Alex Garcia, lobist koji je tijekom Trumpove predsjedničke kampanje 2024. radio pod Blairom, rekla su dva izvora upoznata s okolnostima sastanka.
I Garcia u RS-u tijekom izbora
Garcia, čija se tvrtka u veljači registrirala za zastupanje Republike Srpske uz naknadu od 35.000 dolara mjesečno, prema ugovoru podnesenom američkom Ministarstvu pravosuđa, također je tijekom izbora boravio u regiji, rekla su dva izvora upoznata s njegovim putovanjem. Preko glasnogovornice odbio je komentirati.
Bilo kakva povezanost s Trumpom ima snažnu političku težinu u Republici Srpskoj, rekao je Rod Blagojevich, bivši guverner Illinoisa srpskog podrijetla, čijoj je tvrtki Republika Srpska od prošlog ožujka isplatila 1,325 milijuna dolara, prema dokumentima o lobiranju.
"Oni vole Trumpa u Srbiji i Republici Srpskoj", rekao je Blagojevich u intervjuu. "Biti za Trumpa u Republici Srpskoj golema je politička prednost."
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