TAJNI RAD ZA REPUBLIKU SRPSKU
Trump bijesan zbog Dodika? Bannon traži hitnu provjeru tokova novca
Angažman dvojice bliskih suradnika američkog predsjednika Donalda Trumpa za vlasti Republike Srpske izazvao je oštre reakcije među republikancima, ali i nezadovoljstvo u Bijeloj kući.
Chris LaCivita i James Blair, koji imaju važne uloge u Trumpovoj političkoj organizaciji, za savjetovanje vlasti RS-a uoči izbora u Bosni i Hercegovini primili su stotine tisuća dolara, kako je objavio New York Times u srijedu.
Bijes republikanaca
Dok ih bivši Trumpov strateg Steve Bannon naziva "prevarantima", republikanski senator Thom Tillis upozorava da njihov angažman neizravno koristi ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Trump je najprije zaprijetio prekidom suradnje ako se utvrdi sukob interesa, a potom stao u obranu svojih savjetnika.
Prema pisanju New York Timesa, LaCivita i Blair boravili su u Republici Srpskoj uoči općih izbora u BiH održanih 4. listopada. Svaki je, prema izvorima lista, za svoj angažman dobio stotine tisuća dolara.
Posao je dogovoren preko odvjetničkog ureda iz Washingtona koji su vlasti Republike Srpske angažirale za savjetovanje o izbornim pitanjima. Vlada RS-a nije odgovorila na upite New York Timesa o njihovoj ulozi i isplatama.
Dvojica važnih ljudi u Trumpovoj političkoj organizaciji
Slučaj je izazvao posebnu pozornost zbog političkog utjecaja dvojice savjetnika, piše N1 BiH.
LaCivita je bio jedan od voditelja Trumpove predsjedničke kampanje 2024. godine, dok je Blair, nakon odlaska s dužnosti zamjenika predstojnice osoblja Bijele kuće, preuzeo vođenje organizacije MAGA Inc., koja financijski podupire republikanske kandidate.
Obojica imaju značajne uloge u republikanskoj kampanji uoči američkih međuizbora zakazanih za 3. studenoga.
Upravo je njihov odlazak u Bosnu i Hercegovinu tijekom završnice kampanje izazvao nezadovoljstvo dijela republikanaca, koji smatraju da bi u tom trenutku trebali biti usredotočeni na izbore u SAD-u.
Bannon: Treba provjeriti kamo je otišao novac
Steve Bannon, nekadašnji glavni Trumpov strateg i jedan od najutjecajnijih glasova pokreta MAGA, oštro je kritizirao dvojicu savjetnika, nazivajući ih "prevarantima".
Posebno mu smeta što su otišli raditi u inozemstvo u trenutku kada republikanci pokušavaju zadržati većinu u Kongresu.
Bannon je njihov angažman povezao i s nedostatkom entuzijazma među Trumpovim pristašama, upozoravajući da demokrati pojačavaju kampanju dok predsjednikovi politički savjetnici rade za strane klijente.
"Potrebna nam je forenzička revizija kako bismo utvrdili kamo je novac otišao i kako bi predsjednik imao informacije potrebne da pozove ljude na odgovornost", rekao je Bannon za Politico, prenosi Washington Examiner.
Politico navodi da nezadovoljstvo dijele i neki neimenovani republikanski operativci, koji smatraju neprimjerenim da ključni Trumpovi suradnici prihvaćaju unosne angažmane u inozemstvu neposredno prije američkih izbora.
Greene: Njihova jedina lojalnost je novac
Bivša republikanska kongresnica Marjorie Taylor Greene također je kritizirala savjetnike iz Trumpova političkog kruga, ali je istodobno dovela u pitanje predsjednikovo iznenađenje njihovim ponašanjem.
"Nikakvo iznenađenje. LaCivita i većina konzultanata iz svijeta MAGA radit će za bilo koga, bilo gdje u svijetu", napisala je na društvenim mrežama.
"Njihova jedina lojalnost je svemogućem dolaru koji puni njihove prepune bankovne račune, dok se razmeću svojom bliskošću s Trumpom", dodala je.
Greene tvrdi da je Trump oduvijek bio svjestan načina na koji posluju njegovi politički suradnici.
"Zašto mu to sada odjednom smeta?", upitala je.
"Ta je skupina izrazito povezana s Rusijom"
Još ozbiljnije kritike iznio je republikanski senator Thom Tillis iz Sjeverne Karoline, koji je upozorio na moguće vanjskopolitičke posljedice suradnje Trumpovih savjetnika s vlastima Republike Srpske.
U razgovoru za CNN osvrnuo se na separatističku politiku u BiH i bliske veze političkih predstavnika RS-a s Rusijom.
"Tim ljudima ne nedostaje novca. Ne moraju to raditi. Ne bi to trebali raditi. Ako su izvješća točna, trebali bi vrlo, vrlo brzo prekinuti taj odnos", poručio je Tillis.
Na pitanje pomažu li takvim angažmanom ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, odgovorio je potvrdno.
"Ta je skupina izrazito povezana s Rusijom. Ozbiljno sumnjam da to rade namjerno, ali neizravno to apsolutno rade", rekao je senator.
Naglasio je da bi LaCivita i Blair trebali prekinuti suradnju s vlastima RS-a čak i ako je njihov posao potpuno zakonit.
"Taj je klijent loša vijest za regiju, a svakako i za naše partnere u regiji", upozorio je.
Odluku o tome hoće li Trump nastaviti suradnju s dvojicom savjetnika prepustio je predsjedniku, ali je njihov poslovni angažman ocijenio izrazito lošom odlukom.
Trump prvo zaprijetio prekidom suradnje, pa ih branio
Nakon objave New York Timesa oglasio se i sam Trump.
Na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo je da LaCivita i Blair za njega rade kao vanjski konzultanti te da imaju pravo prihvaćati i druge klijente. Priznao je da ne zna za koga sve rade, ali je najavio da će ih o tome ispitati.
Poručio je i da će odmah prekinuti suradnju ako utvrdi postojanje sukoba interesa.
Međutim, kasnije je u Ovalnom uredu zauzeo drukčiji stav. Rekao je da smatra kako sukoba interesa nema jer je riječ o neovisnim konzultantima, iako je dodao da će zatražiti popis njihovih klijenata.
Prema informacijama CNN-ove dopisnice iz Bijele kuće Kristen Holmes, Trump prethodno nije znao ni za njihov angažman u Republici Srpskoj ni za putovanje u BiH.
Za cijeli je slučaj, prema njezinim izvorima, doznao tijekom priprema za objavu teksta New York Timesa. Jedan izvor opisao ga je kao ljutitog, a drugi kao iznerviranog.
Što je zapravo naljutilo američkog predsjednika?
Dopisnik NewsNationa iz Kongresa Joe Khalil ocijenio je znakovitim to što je Trump odlučio javno komentirati slučaj.
"Činjenica da je priča došla do razine na kojoj je predsjednik komentira možda znači da je pogodila osjetljivu točku kod nekoliko ljudi u Bijeloj kući", napisao je.
Reuters je prenio da je Trump u srijedu ponovno branio LaCivitu i Blaira, ustvrdivši da "nemaju sukob interesa".
Ipak, prema riječima Trumpova saveznika upoznatog s odnosima u Bijeloj kući, predsjednika je iznenadilo i naljutilo njihovo putovanje u Republiku Srpsku u ključnom trenutku republikanske kampanje.
Time je otvoreno pitanje je li Trumpa više zasmetala priroda njihova angažmana i povezanost klijenta s Rusijom ili činjenica da su dvojica njegovih važnih političkih operativaca napustila američku kampanju kako bi radila za vlasti Republike Srpske.
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