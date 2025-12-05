Božinović: Za integraciju Roma potrebna jača suradnja svih institucija

Potpredsjednik Vlade Davor Božinović i predstavnici međimurske lokalne samouprave održali su u petak sastanak o položaju i integraciji pripadnika romske nacionalne manjine, poručivši da je nužna snažnija suradnja svih institucija i rješavanje problema koji se godinama gomilaju.
Božinović je istaknuo da je riječ o dugotrajnom i složenom pitanju koje zahtijeva angažman svih razina vlasti. "Odlučni smo dati sve od sebe kako bismo unaprijedili položaj Roma, ali i poslali jasnu poruku svim građanima Međimurja da institucije djeluju zajedno", rekao je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova.
Izrazio je nezadovoljstvo izostankom pet do šest općina s današnjeg sastanka, poručivši da se brojni konkretni problemi, od obrazovanja do zapošljavanja i statusnih pitanja, mogu rješavati isključivo na lokalnoj razini.
U razgovorima se posebno otvorila tema romskih naselja, koja, kako je rekao, "ne šalju dobru poruku kad govorimo o integraciji", te je najavljeno dugoročno napuštanje postojećeg modela i poticanje mladih romskih obitelji na preseljenje i integraciju u širu zajednicu.
Božinović je najavio i daljnje razmatranje pitanja socijalnih naknada te legalizacije objekata, napominjući da se rješenja moraju primjenjivati jednako na sve građane.
Sljedeći sastanak bit će održan 9. siječnja, na Dan Međimurske županije, a do tada su ministarstvima dodijeljene konkretne zadaće u pripremi mjera koje bi se trebale provesti.
Kajtazi: Potreban kontinuiran rad i suradnja institucija
Saborski zastupnik Veljko Kajtazi poručio je kako je današnji sastanak važan korak te upozorio na štetnost generaliziranja romske zajednice zbog pojedinačnih slučajeva. Izrazio je sućut obiteljima žrtava nedavne tragedije te naglasio da romski problemi zahtijevaju kontinuiran rad i suradnju institucija.
Dodao je i kako se "zbog 5 ili 10 posto pojedinaca ne može stigmatizirati cijela romska zajednica, jer time stradaju oni koji poštuju zakon i žele živjeti kao ravnopravni građani". Naveo je i da "svaki put kad se dogodi incident, Romi odjednom nemaju ime i prezime, nego se proziva cijela zajednica, a to je nešto što moramo mijenjati".
Međimurski župan Matija Posavec upozorio je na probleme prisutne u romskim naseljima, uključujući oružje, drogu, lihvarenje i bespravne gradnje, kao i na neadekvatno postupanje pojedinih državnih tijela. Istaknuo je inicijativu za uvođenje dvogodišnjeg programa predškolskog odgoja za svu djecu romske nacionalne manjine te uvođenje e-platnih kartica radi kontrole trošenja socijalnih naknada.
"Po prvi puta nakon 12 godina osjećam snažnu motivaciju i spremnost državnih institucija da riješe probleme s kojima se suočavamo", zaključio je Posavec.
