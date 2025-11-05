FOTO, VIDEO / Policija upala u romska naselja kod Novog Mesta, zaplijenila automatsku pušku i pištolje

Nakon pucnjave policija je brzo osigurala područje, ali su pretresi mogli biti obavljeni tek nakon što je izdana sudska naredba. Prema informacijama N1 Slovenije, policija je na odobrenje čekala nekoliko dana. Štern je potvrdio da je to točno, ali je pojasnio da je u zahtjevu za odredbu već bilo navedeno da će pretresi biti provedeni upravo u utorak, zbog taktičkih i metodoloških razloga istrage.