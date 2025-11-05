Slovenija
FOTO, VIDEO / Policija upala u romska naselja kod Novog Mesta, zaplijenila automatsku pušku i pištolje
Policija je predstavila pojedinosti o pretresima kuća u romskom naselju Žabjak kraj Novog Mesta u Sloveniji, koji su se dogodili tjedan dana nakon rafalne pucnjave u tom naselju. U sklopu tih pretraga policija je zaplijenila automatsku pušku, nekoliko pištolja i veću količinu streljiva, potvrdio je Matjaž Štern iz Policijske uprave Novo mesto.
Zbog incidenta pucanja u zrak osumnjičena su trojica odraslih i jedan maloljetnik, a nitko od njih trenutno nije u pritvoru, piše N1 Slovenija.
Policija je, među ostalim, pretražila i dom pripadnika romske zajednice Zorana Grma, koji se u subotu sastao sa slovenskom predsjednicom Natašom Pirc Musar. Predstavnici Roma, među njima i Grm, tada su predsjednici zajamčili da u romskim naseljima više neće dolaziti do pucanja.
Zapljena oružja
Tjedan dana nakon pucanja, policija je u utorak obavila pretres na tri adrese u Žabjaku. Zbog kaznenog djela izazivanja opće opasnosti osumnjičene su četiri osobe. Policiju su na pucnjavu upozorili mještani, a jedan od njih prijavio je oštećenje krova od metaka. Policija je ubrzo locirala mjesto pucanja i pronašla 35-godišnju ženu i 48-godišnjeg muškarca. Kasnije je identificiran i 38-godišnjak, za kojega se sumnja da je pucao, kao i njegov maloljetni sin.
U pretresima su pronađeni i zaplijenjeni:
- automatska puška M70,
- šiberna (sačmarica) puška s optikom,
- tri pištolja (jedan s prigušivačem),
- 776 komada različitog streljiva.
Svi predmeti poslani su na vještačenje u Nacionalni forenzični laboratorij.
Kaznene prijave
Po završetku istrage policija će državnom odvjetništvu u Novom Mestu podnijeti kaznene prijave za:
- izazivanje opće opasnosti (kazna do 5 godina zatvora),
- nasilništvo (do 3 godine zatvora),
- nedozvoljenu proizvodnju i promet oružja (od 6 mjeseci do 5 godina zatvora).
Pretres kod Zorana Grma
Portal Necenzurirano prvi je objavio da je policija pretresla i dom Zorana Grma te mu navodno oduzela optički nišan. Grm, međutim, tvrdi da oružje nije pronađeno kod njega i da dalekozor koji je policija našla nije njegov. Na Facebooku je napisao da je pretres bio nezakonit jer nije počinio kazneno djelo. Policija nije potvrdila tko je točno bio obuhvaćen pretresima.
Kašnjenje s odobrenjem pretresa
Pucnjava se dogodila istog dana kada je u Novom Mestu održana izvanredna sjednica gradskog vijeća uz nazočnost premijera Roberta Goloba i članova vlade. Ispred gradske vijećnice tada se održavao prosvjed zbog smrti domaćeg stanovnika Aleša Šutarja, koji je umro nakon napada čiji je osumnjičenik 21-godišnji pripadnik romske zajednice.
Nakon pucnjave policija je brzo osigurala područje, ali su pretresi mogli biti obavljeni tek nakon što je izdana sudska naredba. Prema informacijama N1 Slovenije, policija je na odobrenje čekala nekoliko dana. Štern je potvrdio da je to točno, ali je pojasnio da je u zahtjevu za odredbu već bilo navedeno da će pretresi biti provedeni upravo u utorak, zbog taktičkih i metodoloških razloga istrage.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare