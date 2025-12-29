o zabrani romskih svirača
"Kali Sara": Đurđevdan je utemeljen kao kršćanski blagdan, Božić pripada i Romima
Dok se cijeli svijet povezuje, ulice europskih gradova nude glazbu i specijalitete različitih kultura, mi razmišljamo zabraniti radost i raznolikost. Odnosi li se ta zabrana na sve glazbenike koji sviraju po ulici, na englesku i američku glazbu, na južnoameričku, ukrajinsku, mađarsku ili samo na romsku, kaže predsjednica Saveza Roma u Republici Hrvatskoj “Kali Sara" Suzana Krčmar za Novosti
Na Badnji dan se podigla hajka na romske svirače koji su postali nepoželjni na ulicama i trgovima gradova. U Zadru je pokrenuta peticija za zaštitu dostojanstva i tradicije Badnjaka, gdje su Romi optuženi za izvođenje neprimjerenih pjesama, navodno i „partizanskih“.
"Među Romima ima 93 posto onih katoličke vjeroispovijesti tako da je Božić i njihov blagdan. Glazba intenzivno prati sve trenutke romskog života: slavlje romskih i vjerskih blagdana, rođenje, smrt, radost i tugu, ali je snažno prisutna i u svakodnevnom životu. Sve to Romi na taj način dijele s drugima. Zato znam da je njihovo sviranje po ulicama hrvatskih gradova isključivo s dobrom namjerom.
Po anketi portala Index.hr zamalo 80 posto čitatelja odgovorilo je da treba zabraniti trubače koji obilaze grad.
Kako kaže predsjednica Saveza Roma, "anketa odgovara „klimi“ koja u društvu potiče ksenofobiju i međuljudske odnose koji se ne temelje na razumijevanju, poštovanju i dobronamjernosti, što je upravo suprotno božićnom duhu. One nam žele pokazati da je to stav većine, ali nije. Najveći broj komentara na internetu, na društvenim mrežama, dolazi od onih koji ispoljavaju svoje osobne frustracije i nezadovoljstvo svojim životom, a krivca pronalaze u drugima i drugačijima jer, primjerice da nema trubača, oni bi imali miran Božić."
Dodaje:
"Koliko je krhki taj mir, ako ga može poremetiti jedna pjesma poput „Đurđevdana“. Još uvijek vjerujem da većina ljudi ne misli tako i da smo iskreni kad na misi pružamo ruku jedni drugima izgovarajući – „mir s tobom“."
Pjesma „Đurđevdan“ je bila povod sinjskom gradonačelniku Miru Bulju da s javnog prostora otjera romski orkestar koji je na zadovoljstvo građana dotad svirao svoje pjesme. Grad Dubrovnik je također onemogućio daljnje izvođenje glazbe Romima na javnoj površini, pravdajući se da svirači nemaju dozvolu nadležne jedinice lokalne samouprave.
"O postupku gradonačelnika Bulja pročitala sam na internetu i žao mi je što nisam bila tamo da ga osobno pitam u čemu je on pronašao razlog za strah i nezadovoljstvo.
"Ne vjerujem da je razlog pjesma „Đurđevdan“ jer ona ima predivan tekst i glazbenici je sviraju u cijelom svijetu, po Europi, Australiji, Kanadi. To nije klasična božićna pjesma, ali slavi prirodu i život, a njezin naziv govori o jednom od najvažnijih romskih praznika – Đurđevdanu koji je poznat i kao Jurjevdan i utemeljen je kao kršćanski blagdan posvećen svetom Jurju. U sebi nosi vjersku simboliku te istovremeno, kao proljetni praznik, donosi duh obnove novoga života i nade.
Romi ga nazivaju „Ederlezi“ i slave ga uz niz bogatih običaja vezanih uz prirodu, zdravlje i zajedništvo. Sigurna sam da gospodin Bulj to ne zna jer da zna, onda mu baš ta pjesma ne bi smjela biti problematična", rekla je Krčmar za Novosti.
Tko je bio sveti Juraj?
Sveti Juraj, poznat i kao sveti Georgije među pravoslavnim vjernicima, bio je rimski vojnik i kršćanski mučenik iz 3. stoljeća. Rođen u Kapadociji, na području današnje Turske, služio je u rimskoj vojsci, ali se zbog svoje vjere suprotstavio carevoj naredbi o progonu kršćana.
Odbivši se odreći kršćanstva, bio je mučen i pogubljen, zbog čega je postao simbol vjernosti, hrabrosti i odanosti.
