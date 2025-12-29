Kako kaže predsjednica Saveza Roma, "anketa odgovara „klimi“ koja u društvu potiče ksenofobiju i međuljudske odnose koji se ne temelje na razumijevanju, poštovanju i dobronamjernosti, što je upravo suprotno božićnom duhu. One nam žele pokazati da je to stav većine, ali nije. Najveći broj komentara na internetu, na društvenim mrežama, dolazi od onih koji ispoljavaju svoje osobne frustracije i nezadovoljstvo svojim životom, a krivca pronalaze u drugima i drugačijima jer, primjerice da nema trubača, oni bi imali miran Božić."