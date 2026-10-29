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minka kreho

Sud BiH dobio predsjednicu tri godine nakon suspenzije korumpiranog čelnika

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Hina
|
29. lis. 2026. 11:29
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sud bih
F.Z./N1, N1 BiH

Za novu predsjednicu Suda BiH u četvrtak je izabrana Minka Kreho, gotovo tri godine nakon što je njezin prethodnik Ranko Debevec suspendiran, te se protiv njega zbog zloporaba vodi sudski postupak zajedno s bivšim ravnateljem Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) Osmanom Mehmedagićem.

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Odluku o imenovanju dugogodišnje sutkinje Suda BiH jednoglasno su donijeli članovi Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), potvrđeno je za Hinu. Kreho je imenovana na šestogodišnji mandat, nakon što je dosad obnašala dužnost vršiteljice dužnosti predsjednice suda.

Bila je jedina kandidatkinja na natječaju VSTV-a.

Kreho je dužnost vršiteljice dužnosti predsjednice Suda BiH preuzela krajem prosinca 2023. godine nakon Debevčeve suspenzije. Prije toga obnašala je dužnost predsjednice Kaznenog odjela Suda BiH, a tijekom karijere radila je na brojnim predmetima organiziranog kriminala, gospodarskog kriminala i korupcije.

Debevec je u kolovozu ove godine podnio ostavku na dužnost predsjednika i suca Suda BiH nakon čega se mogao raspisati natječaj za imenovanje novoga predsjednika državnoga Suda BiH.

Ranku Debevcu i Osmanu Mehmedagiću, kojega se smatra bliskim vodstvu najveće bošnjačke Stranke demokratske akcije, sudi se zbog sumnje da su odobrili nezakonito prisluškivanje sudaca i istražitelja Tužiteljstva BiH kako bi došli do informacija o istragama koje su se vodile protiv njih.

Debevec je optužen i za zlouporabu položaja, krivotvorenje službenih isprava te iznošenje i uništavanje sudskih spisa. Mehmedagića se tereti za zlouporabu ovlasti oko prisluškivanja, uništavanje tajnih podataka i dodjeljivanje službenih iskaznica i znački OSA-e sumnjivim osobama.

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