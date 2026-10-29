Marcos Llorente
Španjolska zvijezda ministru nakon nesreće: Potpuna si katastrofa, makni se s Twittera!
Nogometaš Atletico Madrida i osvajač naslova svjetskog prvaka sa Španjolskom, 31-godišnji Marcos Llorente oštro je kritizirao španjolskog ministra prometa Óscara Puentea nakon željezničke nesreće u kojoj je poginulo najmanje 68 osoba.
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Llorente je na Instagramu optužio ministra prometa da više vremena posvećuje raspravama na društvenim mrežama nego obavljanju svojeg posla.
"Dragi Óscare Puente, nije li vrijeme da se maknete s Twittera i usredotočite na posao za koji vas plaćamo? Kada su ljudski životi u pitanju, najmanje što se može zahtijevati od ministra prometa jesu odgovornost, ozbiljnost, sigurnost i poštovanje.
Dosta nam je političara koji su, čini se, više zabrinuti za pobjeđivanje u raspravama na društvenim mrežama, kao da su trinaestogodišnjaci, nego za ispunjavanje odgovornosti koje imaju.
Twitter nije vaš posao. Vaš posao su javni prijevoz, sigurnost i polaganje računa kada stvari pođu po zlu. Dosad ste u tome bili je**na katastrofa, ali kao i uvijek, krivnju ćete prebaciti na nekoga drugoga. Neka se cirkus nastavi", napisao je Llorente.
Najmanje 68 poginulih
Podsjetimo, do nesreće je došlo u srijedu oko 9 sati ujutro kod mjesta Urda, kad je je brzi vlak AVE, koji je prometovao iz Madrida prema Sevilli, udario u zaustavljeni vlak kompanije Iryo. Prema posljednjim podacima španjolske javne televizije RTVE, poginulo je najmanje 68 ljudi, dok su 53 osobe hospitalizirane, među njima 15 s teškim ozljedama.
Ministar je jučer na konferenciji za novinare izjavio da je shrvan tragedijom, koju je opisao kao jednu od najtežih situacija s kojima se suočio. Nesreću je nazvao teško objašnjivom.
Prema njegovim riječima, prije sudara došlo je do pada sigurnosnog sustava LZB, nakon čega su upravljanje prometom preuzeli zaposlenici kontrolnog centra. Unatoč tome što se na pruzi nalazio zaustavljeni vlak, drugom je vlaku dopušten nastavak vožnje.
Ministar je na pitanje razmišlja li o ostavci odgovorio da mu to u ovom trenutku nije prioritet.
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