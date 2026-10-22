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VEZE S NARKOKLANOVIMA?

"Oskar zovemo Vučića": Radar objavio nove poruke sa Skyja i otkrio tko je "Čvarak"

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N1 Info
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22. lis. 2026. 11:06
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AFP
OLIVER BUNIC/AFP

"Oskar zovemo Vučića", "Čvarak je Oskar", piše u porukama koje je putem aplikacije Sky Darko Šarić slao bratu Dušku i rođaku Željku Vujanoviću, a do kojih je došao Radar. Prepiska, kako navodi ovaj tjednik, otkriva i kako su sa Šarićevim suradnicima kontaktirali Vučićev brat i sin.

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Suradnja vrha vlasti potom se proširila i na suparnički škaljarski klan, navodi Radar.

Sadržaj prepiske putem aplikacije Sky, u koju je Radar imao uvid, prema tvrdnjama tog tjednika potvrđuje da se nadimci Oskar i Čvarak odnose na Aleksandra Vučića, koji je sada kandidat Srpske napredne stranke (SNS) za ponovni izbor na dužnost premijera Srbije.

I pripadnici suparničkog škaljarskog klana, prema porukama u koje je Radar imao uvid, pokazuju bliske veze s prvim čovjekom na listi SNS-a.

Strateške veze s oba narkoklana?

Poruke otkrivaju strateške veze i dogovore koje su oba kriminalna narkoklana imala s vrhom aktualne vlasti, zaključuje Radar.

Da je Vučić imao nadimke Čvarak i Oskar, dodaju, otkriva niz poruka osuđenog šefa narkokartela Darka Šarića, koji se tada nalazio u pritvoru Specijalnog suda, njegova brata Duška Šarića, koji je na slobodi, te njihovih suradnika.

Više o svemu pročitajte na stranicama tjednika Radar.

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Teme
aleksandar vučić darko šarić kavački klan mafija srbija škaljarski klan
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