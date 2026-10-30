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Nesreća na misiji

Objavljen identitet poginulih u padu helikoptera kod Brčkog: Poginula i studentica

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Hina
|
30. lis. 2026. 09:54
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Predrag Simic/PIXSELL

Transportni helikopter EUFOR-a, koji se u četvrtak srušio kod Brčkog na sjeveru Bosne, pri čemu je poginulo četvoro talijanskih vojnika, bio je na rutinskoj obuci, a uzroci te teške nesreće se istražuju dok su talijanske vlasti potvrdile identitet smrtno stradalih.

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Ministar obrane Italije Guido Crosetto potvrdio je kako su u nesreći poginuli narednici Simone Ruggia i Claudio Marchesi, obojica pripadnici kopnene vojske, kao i poručnik iz sastava talijanskog Crvenog križa Franco Adriano Zecchillo te narednica Laura Procacci.

Kako je u petak prenio talijanski potal Senza Colonne News, Procacci je imala 24 godine i bila je studentica medicine i ovo joj je bila prva međunarodna misija u kojoj je sudjelovala.

Poručnik Zechillo je pak bio medicinski tehničar dok su narednici Ruggia i Marchesi bili tehničari na letu koji je tragično završio.

"Pridružujemo se boli obitelji koje su izgubile svoje najmilije, a koji su živote dali služeći Italiji, obrani i vojsci", napisao je u objavi na mreži X talijanski ministar obrane Crosetto.

Prema dostupnim informacijama, u helikopteru tipa CH-47 Chinook, koji se srušio u naselju Gorice kod Brčkog, bilo je 15 osoba. Uz četvoro poginulih 11 je ozlijeđenih no nitko od njih nije u životnoj opasnosti.

"Dvoje ozlijeđenih prebačeno je u medicinsku ustanovu u Tuzli na daljnje liječenje, dok je devetero drugih liječnički zbrinuto u Brčkom. Svi ozlijeđeni trenutno su u stabilnom stanju", priopoćili su iz zapovjedništva EUFOR-a u Sarajevu.

Dok su iz EUFOR-a najavili istragu talijanska veleposlanica u BiH Sarah Eti Castellani kazala je kako se helikopter srušio pri polijetanju.

"Dinamika nesreće još nije jasna, a do nje je navodno došlo pri polijetanju s uzletišta u Brčkom, dakle neposredno nakon toga", kazala je za talijanskiu televiziju Tg4.

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda kasnije tijekom dana trebalo bi raspravljati o produženju vojne misije Europske unije u BiH koja je 2004. godine naslijedila NATO sa zadaćom očuvanja mira u toj zemlji.

EUFOR-om trenutačno zapovijeda talijanski general Maurizio Fronda.

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brčko eufor helikopter eufor

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