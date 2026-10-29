Oglas

KOD BRČKOG

VIDEO / U BiH se srušio EUFOR-ov helikopter, ima poginulih

author
N1 Info
|
29. lis. 2026. 17:32
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
EUFOR, helikopter
Denis Kapetanovic/PIXSELL

Nedaleko Brčkog na sjeveroistoku BiH srušio se helikopter Europskih mirovnih snaga (EUFOR). Pritom su tri osobe poginule, a 12 ih je ozlijeđeno.

Oglas

Federalna televizija (FTV) objavila je snimku s mjesta nesreće. U pozadini helikopterske nesreće se vide hitne službe koje zbrinjavaju ozlijeđene i utvrđuju okolnosti nesreće.

"U nesreći nije bilo povrijeđenih civila niti je došlo do štete na civilnoj infrastrukturi, imovini ili vozilima", naveli su iz EUFOR-a, a iz JZU "Zdravstveni centar Brčko" su za Klix.ba potvrdili da je 12 osoba ozlijeđeno, a tri su poginule.

Prema medijskim navodima radi se o helikopteru CH - 47 Chinook.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
brčko eufor helikopter nesreća

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ