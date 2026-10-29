KOD BRČKOG
VIDEO / U BiH se srušio EUFOR-ov helikopter, ima poginulih
Nedaleko Brčkog na sjeveroistoku BiH srušio se helikopter Europskih mirovnih snaga (EUFOR). Pritom su tri osobe poginule, a 12 ih je ozlijeđeno.
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Federalna televizija (FTV) objavila je snimku s mjesta nesreće. U pozadini helikopterske nesreće se vide hitne službe koje zbrinjavaju ozlijeđene i utvrđuju okolnosti nesreće.
"U nesreći nije bilo povrijeđenih civila niti je došlo do štete na civilnoj infrastrukturi, imovini ili vozilima", naveli su iz EUFOR-a, a iz JZU "Zdravstveni centar Brčko" su za Klix.ba potvrdili da je 12 osoba ozlijeđeno, a tri su poginule.
Prema medijskim navodima radi se o helikopteru CH - 47 Chinook.
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