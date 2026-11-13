Među ključnim svjedocima na koje se pozvala tužiteljica Sanja Jukić kada je u završnoj riječi zatražila osuđujuću presudu bio je Srećko Krišto koji je potvrdio kako je vidio da je Rajić ranjen a Patkovića je identificirao kao čovjeka koji mu je naknadno prišao i rekao: "Ja sam vam ubio komandanta, eno ga tamo smrdi".