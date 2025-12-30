Četiri bivša pripadnika 7. muslimanske brigade optužena za ratne zločine

Protiv jednog od ratnih zapovjednika Šerifa Patkovića 2024. godine podignuta je optužnica zbog ratnog zločina u selu Dusina u kojemu su pripadnici 7. muslimanske brigade u siječnju 1993. ubili devet Hrvata i jednog Srbina. Među ubijenima bio je i ranjeni zapovjednik HVO na tom području Zvonko Rajić a Patković je optužen da ga je osobno ustrijelio.