UBIJENA I DJECA
Obilježena 33. godišnjica pokolja 41 Hrvata u sjevernoj Hercegovini: Počinitelji nisu osuđeni
U Uzdolu kod Prozora u sjevernom dijelu Hercegovine danas je obilježena 33. godišnjica ubojstva 41 Hrvata, u jednom od najtežih ratnih zločina bošnjačke Armije BiH za koji je pravomoćno osuđena samo jedna osoba, dok njegovi izravni počinitelji i drugi odgovorni i dalje nisu procesuirani.
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Na komemoraciji u Uzdolu položeni su vijenci i zapaljene svijeće za 29 hrvatskih civila i 12 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane ubijenih 14. rujna 1993. godine. Služena je sveta misa za žrtve, nakon koje je održana molitva u Memorijalnom centru. Napad na Uzdol izveden je u sklopu operacije bošnjačke Armije BiH „Neretva ’93.“ Samo pet dana ranije, u Grabovici kod Mostara, ubijena su 32 hrvatska civila u istoj akciji. Zločini u Uzdolu i Grabovici ostali su među najtežim zločinima nad hrvatskim civilnim stanovništvom počinjenima tijekom rata u Bosni i Hercegovini.
Najmlađe žrtve zločina u Uzdolu bili su desetogodišnji Stjepan Zelić i njegova trinaestogodišnja sestra Marija Zelić, koji su ubijeni s majkom Ružom na kućnom pragu.
Među žrtvama bila je i dvanaestogodišnja Jadranka Zelenika, ubijena zajedno sa svojom bakom Ružom Zelenikom.
Za zločin na Uzdolu pravomoćno je osuđen tek Enver Buza, tadašnji vršitelj dužnosti zapovjednika Samostalnog bataljuna Prozor Armije BiH. Sud BiH osudio ga je na osam godina zatvora.
Ustavni sud BiH ovog je ljeta odbio žalbu njegove obrane, čime je njegova osuda ostala na snazi.
Nitko od izravnih počinitelja zločina u Uzdolu do danas nije pravomoćno osuđen.
Obitelji žrtava i predstavnici braniteljskih i stradalničkih udruga inzistiraju na procesuiranju odgovornih za ovaj zločin.
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