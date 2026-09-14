Obilježena 33. godišnjica pokolja 41 Hrvata u sjevernoj Hercegovini: Počinitelji nisu osuđeni

Na komemoraciji u Uzdolu položeni su vijenci i zapaljene svijeće za 29 hrvatskih civila i 12 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane ubijenih 14. rujna 1993. godine. Služena je sveta misa za žrtve, nakon koje je održana molitva u Memorijalnom centru. Napad na Uzdol izveden je u sklopu operacije bošnjačke Armije BiH „Neretva ’93.“ Samo pet dana ranije, u Grabovici kod Mostara, ubijena su 32 hrvatska civila u istoj akciji. Zločini u Uzdolu i Grabovici ostali su među najtežim zločinima nad hrvatskim civilnim stanovništvom počinjenima tijekom rata u Bosni i Hercegovini.